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袋熊鋼鐵屁屁超狂！堵洞防敵連同類都擋：還可能撞碎頭骨

當遇到掠食者追擊時，袋熊會立刻逃回洞穴，再用堅硬臀部封住入口，讓敵人難以突破，但有時連同類靠近也會被牠們擋在外頭。

▲袋熊長相呆萌、圓滾滾超療癒，但臀部如同鋼鐵般堅硬。（圖／取自pixabay）

▲袋熊的「鋼鐵屁屁」不只是防禦盾牌，還可能成為致命武器！（圖／取自pixabay）

從小練就鋼鐵屁屁！袋熊不只靠它生存：還能調情談戀愛

澳洲袋熊（Wombat）長相呆萌、圓滾滾超療癒，卻是名副其實的「反差狠角色」，綜合外媒報導，袋熊臀部之所以如此強悍，是因為擁有特殊構造，主要由4塊融合骨板組成，並以軟骨、脂肪、皮膚與皮毛覆蓋，宛如身體自帶天然護甲。更驚人的是，這顆「鋼鐵屁屁」不只是防禦盾牌，還可能成為致命武器！據傳，然而，這項說法缺乏直接證據證實。根據阿德萊德大學袋熊專家斯溫本（Alyce Swinbourne）表示，斯溫本認為，許多動物會借用袋熊的洞穴，袋熊發現後便會進行清理，把裡頭的屍體移出來時，同時將其頭骨碾碎。袋熊的屁股也不只是用來對付敵人，平時還扮演保護與學習的重要角色，以南澳的毛鼻袋熊為例，雖然小孩是從母親的袋子裡出生，但仍會提防母親，幼袋熊在一塊時，也會學習如何運用臀部防禦、攻擊，培養日後生存所需的能力。有趣的是，，現場常會留下大量脫落的毛皮。斯溫本指出，互咬臀部是袋熊的社交儀式之一，而袋熊屁股不僅與防禦、玩耍有關，也可能在求偶過程中扮演重要角色，這顆看似普通的「屁股」其實對袋熊來說非常重要。