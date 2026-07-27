澳洲袋熊（Wombat）長相呆萌、圓滾滾超療癒，卻是名副其實的「反差狠角色」，牠們擁有被稱為「鋼鐵屁屁」的特殊構造，遇到危險時會立刻躲進地洞，用堅硬的屁股死死堵住洞口，有時就連同類也會被擋；一旦掠食者硬闖，可能還會把敵人的頭骨壓碎，因此被冠上「頭顱粉碎者」的稱號。
袋熊鋼鐵屁屁超狂！堵洞防敵連同類都擋：還可能撞碎頭骨
綜合外媒報導，袋熊臀部之所以如此強悍，是因為擁有特殊構造，主要由4塊融合骨板組成，並以軟骨、脂肪、皮膚與皮毛覆蓋，宛如身體自帶天然護甲。當遇到掠食者追擊時，袋熊會立刻逃回洞穴，再用堅硬臀部封住入口，讓敵人難以突破，但有時連同類靠近也會被牠們擋在外頭。
更驚人的是，這顆「鋼鐵屁屁」不只是防禦盾牌，還可能成為致命武器！據傳，袋熊能利用強壯後腿與臀部力量向後猛撞，將闖入洞穴的敵人逼退，甚至可能把對方擠壓在洞穴頂部或牆壁之間，造成致命傷害，因此才有「頭顱粉碎者」稱號。
然而，這項說法缺乏直接證據證實。根據阿德萊德大學袋熊專家斯溫本（Alyce Swinbourne）表示，過去學者確實曾在袋熊洞穴附近，發現狐狸頭骨及屍體，不過目前無法證實因袋熊而死，但從袋熊生理構造來看，確實具備造成其嚴重傷害的可能性。斯溫本認為，許多動物會借用袋熊的洞穴，袋熊發現後便會進行清理，把裡頭的屍體移出來時，同時將其頭骨碾碎。
從小練就鋼鐵屁屁！袋熊不只靠它生存：還能調情談戀愛
袋熊的屁股也不只是用來對付敵人，平時還扮演保護與學習的重要角色，以南澳的毛鼻袋熊為例，雖然小孩是從母親的袋子裡出生，但仍會提防母親，幼袋熊在一塊時，也會學習如何運用臀部防禦、攻擊，培養日後生存所需的能力。
有趣的是，袋熊臀部也是求偶調情的一部分，母袋熊會先咬公袋熊的屁股後迅速逃跑，引誘對方追逐，展開一場「戀愛追逐戰」，雖然看似像小動物間的玩鬧，但畫面相當激烈，還可能爬到對方背上用爪子抓、互相翻滾，現場常會留下大量脫落的毛皮。
斯溫本指出，互咬臀部是袋熊的社交儀式之一，而袋熊屁股不僅與防禦、玩耍有關，也可能在求偶過程中扮演重要角色，這顆看似普通的「屁股」其實對袋熊來說非常重要。
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綜合外媒報導，袋熊臀部之所以如此強悍，是因為擁有特殊構造，主要由4塊融合骨板組成，並以軟骨、脂肪、皮膚與皮毛覆蓋，宛如身體自帶天然護甲。當遇到掠食者追擊時，袋熊會立刻逃回洞穴，再用堅硬臀部封住入口，讓敵人難以突破，但有時連同類靠近也會被牠們擋在外頭。
然而，這項說法缺乏直接證據證實。根據阿德萊德大學袋熊專家斯溫本（Alyce Swinbourne）表示，過去學者確實曾在袋熊洞穴附近，發現狐狸頭骨及屍體，不過目前無法證實因袋熊而死，但從袋熊生理構造來看，確實具備造成其嚴重傷害的可能性。斯溫本認為，許多動物會借用袋熊的洞穴，袋熊發現後便會進行清理，把裡頭的屍體移出來時，同時將其頭骨碾碎。
袋熊的屁股也不只是用來對付敵人，平時還扮演保護與學習的重要角色，以南澳的毛鼻袋熊為例，雖然小孩是從母親的袋子裡出生，但仍會提防母親，幼袋熊在一塊時，也會學習如何運用臀部防禦、攻擊，培養日後生存所需的能力。
有趣的是，袋熊臀部也是求偶調情的一部分，母袋熊會先咬公袋熊的屁股後迅速逃跑，引誘對方追逐，展開一場「戀愛追逐戰」，雖然看似像小動物間的玩鬧，但畫面相當激烈，還可能爬到對方背上用爪子抓、互相翻滾，現場常會留下大量脫落的毛皮。
斯溫本指出，互咬臀部是袋熊的社交儀式之一，而袋熊屁股不僅與防禦、玩耍有關，也可能在求偶過程中扮演重要角色，這顆看似普通的「屁股」其實對袋熊來說非常重要。