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▲王凱不幸在家中猝死，過世前一天都還在拍《百味人生》。（圖／王凱 Kai Wang﻿臉書）

八點檔《百味人生》男演員王凱（本名王建隆）昨（26）日被人發現在家中猝逝，享年43歲。消息曝光後，震撼演藝圈，許多粉絲也不捨哀悼，但此時卻有酸民疑似因太過入戲，跑去私訊《百味人生》另一名演反派的男星楚翔，嗆他：「走的怎麼不是你」，讓楚翔也怒了，發文反擊：「人的忍耐是有限度的，真的請自重。」楚翔昨晚在社群發文，貼出一張私訊截圖，只見有觀眾跑去罵他：「好可惜哦，走的怎麼不是你？趕快下地獄吧，沒顏值的壞蛋。」這詛咒讓楚翔忍無可忍，氣憤發文回擊：「可以入戲，但麻煩適可而止，人的忍耐是有限度的，真的請自重。」據悉，楚翔在《百味人生》中，飾演反派「假太子」葉冠偉，他為了掩蓋身世真相不擇手段，並與郭亞棠飾演的鍾世茵聯手使壞，讓許多觀眾氣得牙癢癢，這才導致有人太過入戲，跑去詛咒他。至於王凱在《百味人生》中則飾演Seasons Global Group的亞洲區總經理許景瀚，屬於國際派菁英小生，他是女主角柯青艾的前夫。當初離婚是他選擇自我犧牲的結果，心中對柯青艾既有愛意也有愧疚，常在暗中為她解圍，是一個令人頗有好感的角色。王凱這幾天戲份也很重，本來今日也要進組拍戲，怎料如今卻猝逝。劇組表示已在緊急修改劇本，希望將影響降到最低，同時也會協助王凱家人處理他的後事。