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攀登富士山攻頂後突失去意識 山屋緊急報警

山岳救難隊出動 緊急送下山後轉送醫院

警方提醒：身體不適應立即停止登山

一名來自台灣的57歲女子日前攀登日本富士山時，抵達山頂休息期間突然失去意識，出現反覆昏迷與恢復意識的情況。山屋人員見狀立即報警求助，警方山岳救難隊隨後展開救援，女子經緊急履帶式運輸車（俗稱山區推土機）送下山後，再轉送醫院治療，目前詳細病況尚未公布。日本警方也再次呼籲，登山前務必確認身體狀況及天候，若感到任何不適，應立即停止登山，以免發生危險。綜合靜岡電視台、靜岡放送報導，事件發生於26日下午6時左右，富士山富士宮登山路線（富士宮口）山頂一間山屋負責人向警方通報，表示有一名登山客身體不適，且「意識時而恢復、時而喪失」，需要立即救援。警方表示，失去意識的是一名57歲台灣籍女子。另有報導指出，女子此次是與兩名姐妹參加登山行程，一同攀登富士山。據悉，該名女子當天上午約9時開始登山，下午5時30分左右順利抵達山頂，隨後在休息期間突然昏倒，並反覆出現失去意識的情形。接獲通報後，日本警方山岳遭難救助隊立即趕赴現場展開救援。由於山頂地形特殊，救難人員安排女子搭乘緊急履帶式運輸車，從山頂送往五合目，再轉由救護人員送往醫院接受治療。截至目前為止，日本警方尚未公布女子昏迷原因及最新病情。富士山每年吸引大量國內外旅客登山，但高海拔環境容易引發高山症、失溫及其他身體不適。日本警方提醒，民眾登山前應充分確認自身健康狀況及天氣變化，並備妥必要裝備。若在出發前或登山途中感到身體不適，或對天候狀況有所疑慮，應立即停止登山，切勿勉強攻頂，以降低山難風險。