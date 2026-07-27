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41歲當代巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前2年800萬美元合約情定費城七六人，直言想在生涯最後階段再拚第5冠，引發部分人暗酸「抱團」行為，前段時間傳奇球星「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）出面力挺詹皇，認為在屆臨退休之時想在拚冠軍的想法沒有不對，「追逐戒指並且成功就是偉大，那些沒有奪冠過的人，才會說是『抱團』。」詹姆斯台灣時間4月24日凌晨，震撼宣布加盟七六人，隨後也在個人社群平台連發貼文解釋原因，主要提及關於爭冠的決心，「我不是為了錢，也不是為了家人。在這個階段，我究竟是為了什麼而打球？我依然渴望犧牲、依然想付出努力、依然想拚搏、依然想競爭並贏球，並再次體驗奪得另一座總冠軍的感覺。」詹姆斯此番言論引發部分球迷反彈，認為他生涯總喜歡抱團爭冠，從過往熱火、騎士再到湖人都是如此。就在詹姆斯尚未決定去處時，名宿歐尼爾談論到此事，則展示力挺詹姆斯的態度。歐尼爾表示，詹姆斯應該去追逐另一座總冠軍，而不是在意那些批評者的聲音。「我認為他會去一個能讓他再贏一枚總冠軍戒指的地方。也許是邁阿密，也許是金州，甚至可能是費城。」歐尼爾補充道，「一旦我們退休，就再也無法上場打球。你絕不想在退役時說，我當初應該這樣做、應該那樣做。」「很多批評者把這叫做『抱團爭冠』。但身為球員，追逐總冠軍本來就是天經地義的事。」歐尼爾坦言，如果詹姆斯選擇爭冠並且成功達成，「那就是我們在說的偉大。那些沒有成就過偉大（奪冠）的人，才會把這個叫做『抱團』。原因很簡單，因為他們從未成就過偉大。」