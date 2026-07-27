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金價衝高後拉回 今年仍居主要資產前段班

華爾街大咖：市場對紙幣失去信心 黃金牛市才剛開始

全球央行持續買金 黃金儲備需求仍在增加

Jefferies策略長：AI投資熱若降溫 黃金將再次受惠

世界黃金協會：短期震盪整理 仍有機會再創高

歷經今年初一波驚人的漲勢後，國際金價近期明顯回檔。不過，多位華爾街重量級投資人與分析師認為，這波修正反而可能是布局黃金的機會，隨著全球央行持續增持黃金、美國貨幣政策未來可能轉向，以及地緣政治風險依舊存在，黃金長期多頭趨勢仍未改變。今年以來，國際金價走勢劇烈，年初一路飆升並創下歷史新高，之後一度突破每盎司5500美元，隨後在7月底回落至約4000美元附近。分析指出，近期金價承壓，主要是中東局勢再度緊張，油價上漲推升市場對美國聯準會（Fed）今年可能升息的預期，進而削弱黃金等不孳息資產的吸引力。雖然今年以來金價累計跌幅約7%，但若拉長時間來看，黃金仍是過去一年表現最強勁的資產之一。曾因放空美國次級房貸而一戰成名、被譽為「空神」的億萬富豪避險基金經理人保爾森（John Paulson）表示，近期回檔反而提供投資人重新布局黃金的機會。保爾森認為，隨著各界對法定貨幣（Fiat Currency）的信任逐漸下降，黃金作為替代性資產的重要性將持續提高。他指出，2009年金融海嘯後，各國推出大規模財政與貨幣刺激政策時，他便開始大舉布局黃金，因為預期美元長期將因此走弱，而之後金價也一路攀升數倍，印證他的判斷。保爾森表示，目前支撐黃金的重要力量，來自全球央行持續增加黃金儲備，加上民間投資需求同步擴大。他認為，黃金正逐漸成為全球最重要的儲備資產之一，需求仍持續成長。不過，相較於直接持有實體黃金，他更看好黃金礦業股，尤其是擁有大量尚未開發礦藏的礦業公司，認為這類企業未來成長潛力更高。Jefferies全球股票策略主管克里斯多福．伍德（Christopher Wood）也持相同看法，建議投資人重新開始分批布局黃金及黃金礦業股。伍德將目前市場環境比擬為2000年網路泡沫破裂前夕。他指出，當年科技股崩跌後，熊市很快擴散至整體市場，原因是投資人開始意識到科技泡沫對整體經濟的衝擊。他認為，如今市場高度依賴AI基礎建設（AI Capex）投資，一旦相關資本支出熱潮降溫，甚至因信用風險升高而急速反轉，美國經濟可能受到衝擊，市場對聯準會政策的預期也將由升息轉向降息，而這將有利於黃金重新走強。因此，伍德認為，在經歷一段時間觀望後，現在已是重新布局黃金與黃金礦業股的時機。世界黃金協會分析，目前金價大致已反映全球經濟溫和成長、通膨降溫但仍高於目標，以及主要央行升息循環接近尾聲等因素。在此情境下，金價短期內可能維持約正負5%的區間震盪。不過，若未來全球經濟進一步惡化、地緣政治風險升高、市場提前預期降息，或投資人趁回檔積極買進，都可能成為推升金價再度上攻的重要催化劑，使金價重返每盎司4500美元甚至更高水準。反之，若全球經濟維持強勁、美國公債殖利率持續走高、市場避險情緒降溫，金價仍可能面臨進一步修正壓力。不過，世界黃金協會認為，若金價自目前水準再下跌超過10%，逢低承接買盤可望提供支撐，限制跌幅。此外，全球央行持續增持黃金，以及印度等主要黃金消費市場政策變化，也將是影響下半年金價走勢的重要變數。