我是廣告 請繼續往下閱讀

根據ESPN爆料大神Shams Charania報導，克羅埃西亞31歲前鋒海佐尼亞（Mario Hezonja）稍早正式以1年280萬美元（約合新台幣9060萬）底薪合約加盟克里夫蘭騎士，金州勇士補強再度落空，繼3天前爭奪詹姆斯（LeBron James）失敗後，原本被視為「詹姆斯替代品」的海佐尼亞也不來，3天內2次搶人都面臨失敗命運。海佐尼亞是2015年NBA選秀首輪第5順位新秀，生涯早期曾效力於奧蘭多魔術、紐約尼克與波特蘭拓荒者。2019-20年球季結束離開NBA後，他選擇回到歐洲發展，並逐漸成長為歐洲籃壇頂尖的全能前鋒之一。在皇家馬德里效力期間，海佐尼亞憑藉優異的投射能力與對抗性躍居球隊核心。剛結束的2025-26球季，他繳出場均17.5分、4.9籃板及1.9助攻成績，投籃命中率高達57%、三分球命中率37%，一舉奪得西班牙籃球甲級聯賽（Liga ACB）最有價值球員（MVP）殊榮。勇士、騎士在自由市場開市後，持續尋求鋒線陣容的深度補充。原本首要目標是詹姆斯，2隊都失利後，當迅速將目標轉向在歐陸證明自身價值的海佐尼亞，將其視為備位人選。海佐尼亞兼具206公分的身高與外線火力，能為騎士補上韋德（Dean Wade）等人離隊後的側翼輪替空缺，本次以底薪簽下正值生涯成熟期的歐陸MVP，無疑是一筆低風險、高回報的優質補強。但對於勇士而言，不僅是爭奪詹姆斯失利，如今連備案的海佐尼亞都搶輸，根據多方外媒報導，勇士球團如今已經認為下季無緣爭冠，建隊思路也發生重大轉變，老闆拉科布（Joe Lacob）開始將目光著眼於「後柯瑞（Stephen Curry）時代」，甚至傳出柯瑞有可能透過交易離開金州的消息。