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▲王凱猝逝後，在《百味人生》擔任反派的楚翔（如圖）竟被酸民詛咒，讓本人火大反擊。（圖／楚翔 TROY CHU﻿臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（27）日的娛樂新聞搶先看，范姜彥豐24日拍影片透露跟粿粿買的房子突被出售後，自己慘遭趕出家門，引發兩極評論，還有不少網友風向大變為粿粿說話。而對此，范姜彥豐於社群曬出黑底白字貼文，寫下：「誰是網軍一目瞭然」；八點檔《百味人生》男演員王凱昨日傳出過世消息後，竟有酸民私訊該劇另一名男星楚翔，開嗆：「走的怎麼不是你」，讓他發文怒反擊：「人的忍耐是有限度的」；擔任Jennie新歌MV男主角的台灣男模Kai，遭爆曾發文開她前任玩笑，遭批是消費Jennie，本人親回：「什麼都不解釋。」男星范姜彥豐24日拍片透露與粿粿買下的房子突被賣掉，自己慘被趕出家門，並表示雖然房子是共同購買，但是在粿粿名下，所以自己無權決定，再度引發外界熱議，但不少網友卻轉風向為粿粿說話，怒批他用受害者形象賺錢，而粿粿的律師也出面反駁，強調粿粿已通知范姜彥豐7次要賣房子的事情。對於外界言論，范姜彥豐於昨（26）日IG曬出黑底白字貼文，直呼：「誰是網軍一目瞭然。」八點檔《百味人生》男演員王凱（本名王建隆）昨（26）日被人發現在家中猝逝，享年43歲。消息曝光後，震撼演藝圈，許多粉絲也不捨哀悼，但此時卻有酸民疑似因太過入戲，跑去私訊《百味人生》另一名演反派的男星楚翔，嗆他：「走的怎麼不是你」，讓楚翔也怒了，發文反擊：「人的忍耐是有限度的，真的請自重。」韓國女團BLACKPINK成員Jennie新歌〈Less than a Lover〉MV，找來台灣男模Kai（中文名：晉愷，藝名：Nah）擔任男主角。不料他近日竟遭爆曾用名字開她前任EXO成員Kai的玩笑，遭批是在消費Jennie。對於爭議，本人則親回：「什麼都不解釋，時間會證明一切。」疑似再度回應相關事件。