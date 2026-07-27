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美伊連續兩天未互轟 伊朗：美方停手就不反擊

川普暫停空襲 白宮稱為外交談判爭取空間

可攻擊目標減少、彈藥庫存吃緊 成美軍喊停主因

伊朗民眾對停火不抱期待 憂戰事仍可能升高

美國總統川普（Donald Trump）日前暫停對伊朗的空襲行動後，中東局勢暫時降溫。伊朗一名高層官員表示，只要美方停止攻擊，伊朗也將停止軍事行動，相關立場已透過管道傳達給華府。不過，德黑蘭認為，美方此次暫停空襲更像是戰術性調整，而非真正有意推動停火或改變談判立場，因此對後續發展仍持高度戒心。根據路透社報導，美軍過去13個夜晚持續對伊朗發動空襲，五角大廈直到上週五（24日）晚間宣布暫停轟炸，此後週六、週日均未再發動攻擊。伊朗方面也同步停止報復行動。過去兩週，每當美軍夜間空襲伊朗後，德黑蘭都會對設有美軍基地的鄰近國家發動反擊，如今也已連續兩天未再出手。一名不具名伊朗高層官員向《路透社》表示，伊朗的立場始終沒有改變，「攻擊換攻擊（attack for attack）」，只要美國停止攻擊，伊朗也會停止軍事行動，相關訊息已正式傳達給美方。美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）接受美國媒體訪問時表示，川普決定暫停空襲，是希望為外交談判保留更多時間與空間。他表示，川普「希望讓談判有一些發展的機會」，但未透露目前是否已有具體談判正在進行。不過，伊朗高層官員對此並不樂觀，認為德黑蘭內部普遍對美國缺乏信任。該官員表示，伊朗認為此次停火更偏向戰術安排，而非政策真正轉向，「相較於樂觀，現在更多的是懷疑。伊朗過去已累積太多對美國的不信任經驗。」多名美國官員透露，美軍近兩週持續空襲伊朗，主要目的是回應伊朗對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運的威脅。然而，經過連日轟炸後，原先規劃的主要攻擊目標幾乎都已完成打擊，可供攻擊的目標逐漸減少，因此五角大廈決定暫停行動。此外，美軍高層也擔心，若恢復大規模作戰，恐將進一步消耗包括「愛國者」（Patriot）防空飛彈攔截彈在內的重要彈藥庫存，影響美軍在中東地區的整體防衛能力。知情人士指出，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）曾私下向川普提出相關風險評估，提醒恢復全面軍事行動雖然可行，但將付出相當高的代價。至於美軍中央司令部及凱恩辦公室則拒絕評論相關內容，美軍也一貫不對向現任總統提出的軍事建議發表評論。瓦爾茲接受NBC節目《Meet the Press》訪問時表示，美軍目前仍具備執行任務所需的一切軍備。不過，他也坦言，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上任時，接手的是一套「庫存已相當吃緊」的軍備體系，因此彈藥補充與戰力維持一直都是五角大廈的重要課題。儘管雙方暫停交火，但伊朗國內對局勢仍充滿不安。德黑蘭一名49歲、從事進出口貿易的男子納德（Nader）接受《路透社》訪問時表示，他並不相信目前的平靜能夠持續。他說，「全國人民現在都陷入一種懸而未決的狀態。川普像是在和伊朗玩心理戰，既沒有真正結束戰爭、撤離中東，也沒有徹底發動決定性攻擊，這種局面令人相當疲憊。」分析認為，目前美伊雙方雖暫時停止互相攻擊，但彼此仍未展現明確讓步跡象，在互信不足的情況下，這波短暫降溫是否能演變成真正的外交突破，仍有待後續觀察。