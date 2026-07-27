面對皇家火球男克魯茲（Steven Cruz）一顆手滑失控、飛到頭部附近的99英里火球，李灝宇上演神反應閃躲倒地，頭盔當場噴飛，連主播都嚇出一身冷汗，當下尖叫高喊：「WOW！99英里靠近頭部的近身球，太扯了！」

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李灝宇連11戰敲安 卻差點被頭部近身球擊中

神反應躲過99英里火球 頭盔當場噴飛

旅美生涯多次被頭部觸身球伺候 李灝宇都挺過去

底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇今（27）日先發面對堪薩斯皇家，連續11場敲安展現火燙手感，但九局下發生驚險畫面，李灝宇於4：5一分落後下擔任首棒打者，李灝宇本場五局下面對皇家主力先發阿維拉（Luinder Avila），一棒敲出擊球初速102.1英里、飛行距離388英尺的超深遠二壘安打，後續靠著隊友安打跑回第1分，不僅延續個人連續11場敲安紀錄，還帶動老虎該局4分攻勢逆轉。可惜老虎牛棚守成不力，八局上失掉關鍵2分，李灝宇九局下在4：5一分落後下，擔任首棒打者上場，面對皇家火球男克魯茲。克魯茲一上場就先用99.5、99.8、99英里火球，取得2好1壞，第4球持續狂飆火球，但出手時明顯手滑，球從出手後就一路往右打者內角上竄，險飛到李灝宇頭上，所幸李灝宇驚險倒地閃避、頭盔還當場噴飛，才躲過這次受傷風險。李灝宇後續重新整理心情，又連續選了2顆高達98.3、100英里的外角速球，最終爭取到保送上壘，下一棒基斯（Colt Keith）補上安打，可惜後續3名打者都被解決，包含最後2次吞K，老虎最終4：5一分惜敗收場。值得注意的是，李灝宇旅美生涯過去就曾多次遭遇頭部觸身球，第一次是在2024年6月，當時他效力2A時，在手感火熱之時1個月內兩度遭到頭部觸身球，尤其是6月22日面對洋基2A，同樣在第九局被直球擊中頭部後當場倒地不起，最後在防護員攙扶下退場。此外，2025年6月3A階段，李灝宇在對戰守護者3A比賽中，也曾被一顆89.5英里的伸卡球直擊臉部，當場流血退場治療。