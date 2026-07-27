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▲范姜彥豐被網友罵翻後，PO出黑底白字貼文反擊。（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

男星范姜彥豐24日拍片透露與粿粿買下的房子突被賣掉，自己慘被趕出家門，並表示雖然房子是共同購買，但是在粿粿名下，所以自己無權決定，再度引發外界熱議，但不少網友卻轉風向為粿粿說話，怒批他用受害者形象賺錢，而粿粿的律師也出面反駁，強調粿粿已通知范姜彥豐7次要賣房子的事情。對於外界言論，范姜彥豐於昨（26）日IG曬出黑底白字貼文，直呼：「誰是網軍一目瞭然。」范姜彥豐自爆房子被粿粿賣掉，自己只好搬家的事情後，再度引發熱議，還有不少人轉風向批評范姜彥豐。而對此，他於昨日在IG曬出黑底白字的貼文，表示：「其實誰是網軍、誰不理性一目瞭然。」認為公道自在人心，強調自己「問心無愧」，並對在網路批評的網友直言：「不了解事件，卻有把握下結論。」最後他表示：「別成為了一昧否定你的人，期待你成為的樣子。」回顧事件起源，范姜彥豐日前在IG分享影片，無奈透露與粿粿一起買的住家突然被賣掉，自己只能緊急找搬家公司協助搬家。不料這段影片竟遭不少人批評范姜彥豐是軟飯男，還質疑他用受害者形象賺錢。除此之外，粿粿的律師也表示賣掉房產不是臨時下的決定，透露女方過去早就多次書面及口頭通知，至少向男方律師告知7次以上，且早在2026年2月便已提供簽署完成的買賣契約供男方確認，雙方不同的立場，再度引發討論。