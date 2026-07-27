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韋淳祐反擊：影片應屬公共議題評論

律師：AI偽造特定人士影音非屬言論自由 恐違《刑法》、《選罷法》

國民黨日前因反致癌油而上凱道，同一天卻傳出曾擔任國民黨新媒體部主任的韋淳祐因製作《油不得你》影片遭到檢舉疑似深偽，被刑事局找上門，引發藍營強烈不滿，桃園市議員凌濤就強烈質疑，檢舉者與指揮辦案者甚至可能是同一人？對此，律師林智群昨（26）日表示，影片是以AI偽造總統聲音，並非單純模仿或言論自由，若戰爭時有人偽造總統宣布投降，難道也不違法？他指出，AI偽造特定人士影音，若足以使外界誤認為本人發言並造成損害，恐觸犯《刑法》偽造文書、行使偽造文書罪；若涉及選舉或罷免，更可能違反《選罷法》，最重可處7年以下有期徒刑。因《萊爾校長》一炮而紅的韋淳祐遭刑警登門，刑事局證實，《油不得你》因遭檢舉偽造總統賴清德的聲音，恐讓民眾以為影片是賴清德所錄製，才會登門找上韋淳祐，並「建議自行評估」是否下架。韋淳祐本人則質疑，影片明確以致癌物苯駢芘為主角，屬於公共議題評論，政府卻不優先追查毒油流向，反而迅速派員上門，查人的速度遠快於查油。不過，林智群昨發文指出，那個影片就是用AI偽造總統聲音，不要這樣搞，誰會查你？守法很難嗎？如果這樣可以，戰爭時有人偽造總統聲音，宣布投降，也不違法嗎？如果國民黨主張「用AI偽造聲音」是言論自由，有人模仿萬安聲音發影片，承認他不是蔣家人，國民黨或萬安要不要提告？另外，林智群也說，依《刑法》第220條規定，具有表達及證明功能的錄音、錄影或電磁紀錄，在法律上可能「以文書論」。若利用AI偽造、變造特定人士影音，使外界誤認為本人發表或承認相關內容，且足以造成公眾或他人損害，可能涉及《刑法》第210條偽造、變造私文書罪；若再將相關影音上傳網路、提供媒體或對外使用，還可能涉及《刑法》第216條行使偽造文書罪。除了《刑法》，林智群指出，《選罷法》也有加重處罰規定，如第104條寫到，以散布、播送或以他法供人觀覽候選人、被罷免人、罷免案提議人之領銜人本人之深度偽造聲音、影像、電磁紀錄之方法，犯前項之罪者，處7年以下有期徒刑。至於網友提出的「那真人表演模仿賴清德聲音，是不是也該被查水表？」林智群分析表示，真人模仿，大家都知道他在模仿；但一個影片，誰知道是不是賴總統講的？