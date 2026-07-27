我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 包括市議員候選人張以理、鄧巧佩、張耀中以及現任議員張博洋等人都親自到場與大小朋友共襄盛舉，展現戰鬥陀螺跨越年齡的超高人氣。（圖／左楠市議員候選人張以理提供）

「戰鬥陀螺」風靡全台，每逢假日各地皆舉辦不同規模的賽事，繼25日於夢時代舉辦的「2026極限盃」引爆話題後，26日由青創店家聯合主辦與左楠市議員候選人、前青年局長張以理協辦，號稱南部最大場的「金銀銅蒼龍神劍爭奪賽」更將熱潮推向最高峰。現場匯聚 480 位來自各地的陀螺高手互相切磋交流，吸引近千名玩家、家長、以及雪兔、阿土、陀螺殲滅者等多位網紅 KOL 到場參與，包括市議員候選人張以理、鄧巧佩、張耀中以及現任議員張博洋等人都親自到場與大小朋友共襄盛舉，展現戰鬥陀螺跨越年齡的超高人氣。促成這次賽事的左楠區市議員候選人張以理表示，看到現場近千位大小朋友沉浸在熱血與歡笑中，令人十分感動。儘管活動中有輸有贏，但比勝負更寶貴的，是大家在互相交流、切磋中所收穫的快樂與友誼。未來他也將持續支持多元的休閒活動，為高雄挹注更多年輕與健康的城市活力。主辦團隊為回饋「陀螺鬥士」們的熱情支持，這次祭出極具吸引力的夢幻獎品，包含市面上極難搶購的「神杖」、「銀狼」及「蒼龍神劍」等多項稀有大獎，讓參賽選手紛紛展現熱血鬥志。此外，現場更貼心設有美食攤位，提供現烤雞蛋糕、香濃咖啡與手作雪花冰，讓選手與家長在緊張刺激的賽事之餘，也能補足能量、大飽口福。