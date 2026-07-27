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▲為了幫新加盟的米德騰出大聯盟26人名單空間，連續4場坐板凳的鄭宗哲就成為被割捨的人選。（圖／取自Los Wepas de Worcester官方X）

美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人與波士頓紅襪今（27）日雙雙進行陣容調整，台灣右投鄧愷威與內野手鄭宗哲在同一天遭到球團下放3A，讓目前大聯盟的台將陣容瞬間銳減，引發廣大球迷關注。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）對於下放鄧愷威的決定表示，這次異動主要著眼於投手調整與球隊牛棚運用，希望鄧愷威能在小聯盟持續修正球路與控球。剛從傷兵名單復出的鄧愷威，25日對戰芝加哥白襪中繼2局用42球、失2分，雖然幸運收下本季第5勝，但控球大走鐘，單場投出1次保送、2次觸身球與1次暴投。總計歸隊後兩場出賽4.1局就丟出4次觸身球，防禦率上升至4.35。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）今日受訪時坦言，這次下放鄧凱威的調度除了考量牛棚體力輪替，主要希望鄧愷威回到3A重新修正控球：「我們希望讓他回去調整一些球路，特別是讓直球與橫掃球（Sweeper）能更穩定地投進好球帶。」值得一提的是，太空人隨即升上近期在3A展現狂暴K功的右投烏洛拉（Miguel Ullola）補足戰力。美媒也分析，由於鄧愷威手握小聯盟選擇權，這項異動也只是球團在密集賽程中的名單管理。另一邊，紅襪隊台灣內野手鄭宗哲同樣被下放3A。紅襪昨日與華盛頓國民達成交易，送出左投厄利（Connelly Early），換來曾在世界棒球經典賽（WBC）對台灣敲出2安的25歲澳洲工具人米德（Curtis Mead）。為了幫新加盟的米德騰出大聯盟26人名單空間，連續4場坐板凳的鄭宗哲就成為被割捨的人選。鄭宗哲自6月底首度升上大聯盟以來，雖然憑藉優異的守備能力多次演出精采美技，但打擊端仍需磨練，出賽14場打擊三圍為.256/.318/.282，攻擊指數（OPS）僅0.600。如今隨著交易案拍板，鄭宗哲也將重新回到3A磨練打擊砲火，等待下一次回到大聯盟的機會。