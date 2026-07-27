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旅日台灣棒球名將陽岱鋼確定高掛球鞋。效力日本職棒二軍球隊Oisix新潟的39歲外野手陽岱鋼，27日由球團宣布將在本季結束後引退，並預計於8月1日在新潟市舉行記者會，親自說明退休心境，為長達21年的職業生涯畫下句點。陽岱鋼赴日就讀福岡第一高校，2005年在高中生選秀首輪獲日本火腿指名，2006年正式展開職業生涯。初期以內野手身分起步，2009年轉任外野後逐漸站穩一軍，並憑藉速度、長打與守備能力成為球隊主力。他在2013年以47次盜壘拿下洋聯盜壘王，並於2012年至2014年及2016年4度獲得金手套獎。2016年球季結束後，陽岱鋼行使自由球員權利加盟讀賣巨人，並效力至2021年。離開巨人後，陽岱鋼並未立即退休，2022年起轉戰北美獨立聯盟，也曾赴澳洲出賽。2024年加盟Oisix新潟，重返日本球界，並持續以回到日職一軍為目標，首季結束後更參加12球團聯合測試會爭取機會。今年2月返台參加交流賽時，陽岱鋼便形容本季是自己的「最後挑戰」，並表示已開始思考退役後的人生。如今他決定在球季結束後告別球員身分，也替這段跨越日本、北美與澳洲的職業旅程寫下終章。陽岱鋼NPB生涯累積出賽1322場，敲出1164支安打、105轟、482分打點及141次盜壘，生涯打擊率2成70。8月1日的引退記者會，也將成為台灣球迷正式向這位旅日名將道別的重要時刻。