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AI熱潮降溫 市場憂晶片超級循環接近尾聲

分析師：輝達估值偏高 Alphabet反而更具吸引力

亞馬遜AI投資龐大 雲端業務成長創近4年新高

台積電掌握AI晶片命脈 受惠全球客戶擴產

AI概念股近期遭遇獲利了結賣壓，帶動全球半導體族群回檔。市場擔憂，在歷經數年強勁漲勢後，AI基礎建設投資（AI Capex）是否已接近高峰。不過美國媒體近日點名3檔值得長期布局的AI概念股，其中包括Alphabet、亞馬遜（Amazon）及台積電（TSMC），但AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）卻未列入首選，原因是其市值已突破5兆美元， 成長空間可能已達極限。根據The Motley Fool報導，分析指出，AI浪潮帶動半導體股近年大幅上漲，不少企業股價已累積可觀漲幅，加上市場擔心AI資本支出可能逐步降溫，使晶片族群近期出現明顯修正。投資人憂心，若半導體產業正處於所謂「超級循環」（Supercycle）尾聲，股價恐面臨更大回檔壓力，因此近期紛紛選擇獲利了結。不過，分析認為，半導體產業內部仍存在明顯差異，並非所有公司都會受到相同程度影響，部分企業憑藉穩健基本面與多元營運模式，仍具備長期投資價值。報導指出，雖然輝達（NVIDIA）營收仍維持高速成長，但市值已突破5兆美元，在高基期下，未來股價上漲空間可能受到限制，因此並非目前最具吸引力的投資標的。相較之下，更建議大量買入Alphabet、亞馬遜以及台積電。Google母公司Alphabet近期股價回落後，估值降至十多年來相對低點。市場原先擔心Alphabet今年高達2050億美元的AI投資計畫，甚至高於亞馬遜預計投入的2000億美元，因此造成股價承壓。然而，公司第二季財報表現依舊亮眼，營收年增24%，Google Cloud營收更大幅成長82%，營業利益增加30%。此外，公司AI布局持續擴張，Gemini Enterprise企業版已獲九成《財星》100大企業採用，AI開發平台Antigravity使用人數也達240萬，顯示AI投資開始逐步轉化為營運成果。分析指出，Alphabet除了AI業務外，還擁有搜尋引擎、YouTube、Android及自研Tensor TPU晶片等多元收入來源，有助降低單一業務波動帶來的風險。亞馬遜同樣因AI投資規模龐大，引發市場疑慮，導致今年股價表現落後標普500指數。不過，執行長賈西（Andy Jassy）表示，若單獨計算，公司晶片業務年營收規模已達500億美元，是全球前三大晶片業務之一。最新財報也顯示，亞馬遜第二季營收年增17%，AWS雲端服務營收成長28%，創下近15個季度最快增速，反映AI投資正逐步帶動業績成長。分析指出，除了AI與晶片業務外，亞馬遜仍擁有全球電商、物流及串流影音等龐大事業版圖，因此即使AI市場波動，也能降低整體營運風險。另一方面，全球晶圓代工龍頭台積電也被視為長期受惠AI發展的重要企業。分析指出，台積電為輝達、Alphabet、亞馬遜等眾多AI晶片設計公司的主要製造夥伴，幾乎掌握全球高階AI晶片供應鏈核心。最新財報顯示，台積電第二季營收年增34%，營業利益率由49.6%提升至60.3%，獲利能力持續增強。為滿足市場需求，台積電正積極擴充產能，包括在美國亞利桑那州建設新廠，整體園區投資規模預估達2650億美元，同時也上調今年資本支出預測，管理層表示，未來數年仍看不到產能瓶頸。分析認為，雖然AI目前是台積電成長的主要動能，但由於公司服務客戶涵蓋眾多產業與不同晶片應用，並非完全依賴AI市場，因此即使AI投資熱潮未來降溫，仍具備相對穩健的長期成長潛力。儘管台積電財報公布後股價一度回落，目前本益比約29倍，高於部分同業，但分析人士認為，憑藉全球領先的晶圓代工技術、市占率及客戶基礎，仍足以支撐較高的估值水準，長線投資價值依舊受到市場看好。