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▲Kai本人親自發文回應酸民批評，直言：「什麼都不解釋」。（圖／翻攝自Kai IG@dornweirb）

韓國女團BLACKPINK成員Jennie新歌〈Less than a Lover〉MV，找來台灣男模Kai（中文名：晉愷，藝名：Nah）擔任男主角。不料他近日竟遭爆曾用名字開她前任EXO成員Kai的玩笑，遭批是在消費Jennie。對於爭議，本人則親回：「什麼都不解釋，時間會證明一切。」疑似再度回應相關事件。Kai在遭爆曾拿名字開Jennie前任開玩笑、以及MV公開前，就與友人透露拍攝細節後，引發大批粉絲的不滿，他先是回應：「那是他們唯一能做的事，讓他們好好發揮吧，他們開心就好。」高EQ反應雖然被部分網友稱讚，但依然有許多批評聲浪。而他25日再度發文，用英文表示：「他們有上百種方式去討厭你、努力地想要把你拉下來。但那又怎樣，我什麼都不會解釋，時間會證明一切。」Kai的這番言論，也被解讀為是在回應外界批評，再度引發熱議，不少粉絲認為Kai沒有做什麼需要被罵的事情，只是因為跟Jennie拍MV，才會被放大檢視。但另一派則指出，Kai明知道自己英文名字跟Jennie前任Kai相同，很容易被炒作，但卻還是拿出來炒話題，質疑他是在消費Jennie。除此之外，一名疑似是Kai好友的人還在IG限時動態發文透露，自己與對方通話1個多小時，「聽到好多事直接嗆到，全部不能公開。」讓不少人質疑Kai是否將拍攝內容告訴友人，沒把保密條款當一回事。Kai被爆出的多個行徑也因此遭批：「這樣也要扯前男友，一次得罪兩家粉絲他也是很厲害了」、「不作妖就沒事⋯」