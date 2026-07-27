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日本麥當勞「KitKat巧克力冰炫風」爆紅登台！香芋派也回歸

日本爆紅麥當勞KITKAT聯名新品來了，麥當勞表示，「巧克力脆脆冰炫風」台灣7月29日開賣、「香芋派」也回歸。日韓麥當勞傳奇美味「蒜香雙牛堡」、「海味揚蝦堡」接力登台；大人也拿得到麥當勞縮小版家家酒玩具了，麥當勞APP限定，歡樂送2.0、手機點餐「迷你麥盲盒特餐」開搶，超多新品價格、開賣時間一次整理。漢堡王開吃「芒果鳳梨季」，7月30日長春門市一日店長迎接啦啦隊女神「一粒」。甜點控瘋了！日本麥當勞KITKAT爆紅聯名來台灣了，台灣麥當勞也攜手