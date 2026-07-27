日本爆紅麥當勞KITKAT聯名新品來了，麥當勞表示，「巧克力脆脆冰炫風」台灣7月29日開賣、「香芋派」也回歸。日韓麥當勞傳奇美味「蒜香雙牛堡」、「海味揚蝦堡」接力登台；大人也拿得到麥當勞縮小版家家酒玩具了，麥當勞APP限定，歡樂送2.0、手機點餐「迷你麥盲盒特餐」開搶，超多新品價格、開賣時間一次整理。漢堡王開吃「芒果鳳梨季」，7月30日長春門市一日店長迎接啦啦隊女神「一粒」。
日本麥當勞「KitKat巧克力冰炫風」爆紅登台！香芋派也回歸
甜點控瘋了！日本麥當勞KITKAT爆紅聯名來台灣了，台灣麥當勞也攜手
KITKAT推出限時新作「巧克力脆脆冰炫風」，靈感源於日本話題之作，以經典濃郁的巧克力醬為基底，結合香濃奶香的綿密冰炫風、再拌入有著酥脆口感的KITKAT碎威化餅乾，甜軟「咔滋」口感忍不住一口接著一口。
◾️麥當勞「巧克力脆脆冰炫風」單點69元：7月29日上午10:30至9月8日開賣（或售完為止）。
台灣每年必吃的季節限定在地「
香芋派」也同步回歸，炸至金黃酥脆外皮、包裹著濃郁芋泥內餡，尤其咬得到綿密芋頭塊，讓芋頭教徒年年敲碗。
◾️麥當勞「香芋派」單點42元：7月29日上午10:30至9月8日開賣（或售完為止）。
台灣麥當勞吃得到！日本「海味揚蝦堡」、韓國「蒜香雙牛堡」
台灣麥當勞將接力開賣日韓傳奇雙堡！韓國「蒜香雙牛堡」嚴選韓國不倒翁OTOKI的正宗「蜂蜜大蒜顆粒醬」，鹹甜交疊100%雙層純牛肉、或勁辣雞腿排，搭配爽脆生菜與新鮮番茄並蓋上熱烤金黃麵包，開賣即圈粉，多次回歸人氣不減。
◾️「蒜香雙牛堡」單點119元、經典套餐189元，「蒜香辣雞腿堡」單點119元、經典套餐189元。7月29日上午10:30至9月1日開賣（或售完為止）。
日本熱賣21年的經典「海味揚蝦堡」要登台了，將蝦排裹上日式麵包粉酥炸至金黃，一口咬下「咔滋」作響、迸發Q彈嚼勁的口感，再搭上蛋黃醬融合番茄、洋蔥與酸黃瓜調製而成的「奧羅拉醬」與爽脆生菜，並以香烤麵包夾起滿滿蝦排，標榜「每口都有蝦」擄獲海鮮控。
◾️「海味揚蝦堡」單點99元、經典套餐169元，「海味雙層揚蝦堡」單點129元、經典套餐199元。8月12日上午10:30至9月1日開賣（或售完為止）。
麥當勞縮小版家家酒玩具來了！歡樂送「迷你麥盲盒特餐」開搶
從日本紅到台灣的麥當勞「家家酒」2026全新推出縮小版，之前只有參加「小麥麥體驗營」能獲得的「迷你麥當勞組」，大人也有機會擁有了！
全組「迷你麥當勞組」8款一次看：
◾️模擬製作飲料的「迷你飲料機組」
◾️重現餐廳用餐環境的「迷你用餐區」
◾️復刻快樂童年回憶的「迷你麥麥盒」
◾️模擬點餐取餐情境的「迷你得來速」
◾️重現外帶日常的「迷你紙袋」
◾️穿梭城市配送美味的「迷你貨車」
◾️完整餐廳外觀的「迷你麥當勞」
◾️由人氣點心化身收藏品的「迷你薯條」
8月12日至9月1日開賣（或售完為止），於麥當勞APP限定，透過手機點餐與歡樂送2.0訂餐，即可購買「
迷你麥盲盒特餐」；可自由挑選超值主餐全系列（不含藜麥沙拉）及日 韓傳奇全系列漢堡，套餐內含中薯、38元飲料，並隨餐附上一個驚喜「迷你麥盲盒」。
漢堡王：「芒果鳳梨季」開吃！啦啦隊女神「一粒」見面會
漢堡王表示，開吃芒果皇家華堡、芒果Q彈海老堡、鳳梨綠茶等「芒果鳳梨季」新品；最新預告7月30日長春門市一日店長活動，迎接啦啦隊女神「一粒」。
漢堡王「一粒」一日店長活動資訊
活動日期：7月30日（四）
活動地點：漢堡王 長春門市
參加方式：
活動當天於漢堡王長春門市臨櫃購買任一芒果堡系列套餐，憑當日符合活動資格之發票，每購買一份符合活動資格之芒果堡系列套餐，即可獲得合照及簽名資格乙次；同一筆發票得依購買之套餐數累計資格。
活動名額：
每人每次排隊，單筆發票最多可累計 5 次合照及簽名資格。完成後如欲再次參加，請重新排隊。
注意事項：
活動現場之簽名採 「署名簽名」方式，參加者須於簽名時提供欲署名之姓名（暱稱亦可，依現場工作人員確認為準）；恕不提供空白簽名，亦不得於簽名完成後要求更改署名內容；簽名僅限簽署於印有漢堡王Logo之物品，以及球團官方商品與WingStars官方商品；其他物品恕不提供簽名。
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甜點控瘋了！日本麥當勞KITKAT爆紅聯名來台灣了，台灣麥當勞也攜手
◾️麥當勞「巧克力脆脆冰炫風」單點69元：7月29日上午10:30至9月8日開賣（或售完為止）。
台灣每年必吃的季節限定在地「
◾️麥當勞「香芋派」單點42元：7月29日上午10:30至9月8日開賣（或售完為止）。
台灣麥當勞將接力開賣日韓傳奇雙堡！韓國「蒜香雙牛堡」嚴選韓國不倒翁OTOKI的正宗「蜂蜜大蒜顆粒醬」，鹹甜交疊100%雙層純牛肉、或勁辣雞腿排，搭配爽脆生菜與新鮮番茄並蓋上熱烤金黃麵包，開賣即圈粉，多次回歸人氣不減。
◾️「蒜香雙牛堡」單點119元、經典套餐189元，「蒜香辣雞腿堡」單點119元、經典套餐189元。7月29日上午10:30至9月1日開賣（或售完為止）。
日本熱賣21年的經典「海味揚蝦堡」要登台了，將蝦排裹上日式麵包粉酥炸至金黃，一口咬下「咔滋」作響、迸發Q彈嚼勁的口感，再搭上蛋黃醬融合番茄、洋蔥與酸黃瓜調製而成的「奧羅拉醬」與爽脆生菜，並以香烤麵包夾起滿滿蝦排，標榜「每口都有蝦」擄獲海鮮控。
◾️「海味揚蝦堡」單點99元、經典套餐169元，「海味雙層揚蝦堡」單點129元、經典套餐199元。8月12日上午10:30至9月1日開賣（或售完為止）。
從日本紅到台灣的麥當勞「家家酒」2026全新推出縮小版，之前只有參加「小麥麥體驗營」能獲得的「迷你麥當勞組」，大人也有機會擁有了！
全組「迷你麥當勞組」8款一次看：
◾️模擬製作飲料的「迷你飲料機組」
◾️重現餐廳用餐環境的「迷你用餐區」
◾️復刻快樂童年回憶的「迷你麥麥盒」
◾️模擬點餐取餐情境的「迷你得來速」
◾️重現外帶日常的「迷你紙袋」
◾️穿梭城市配送美味的「迷你貨車」
◾️完整餐廳外觀的「迷你麥當勞」
◾️由人氣點心化身收藏品的「迷你薯條」
8月12日至9月1日開賣（或售完為止），於麥當勞APP限定，透過手機點餐與歡樂送2.0訂餐，即可購買「
漢堡王表示，開吃芒果皇家華堡、芒果Q彈海老堡、鳳梨綠茶等「芒果鳳梨季」新品；最新預告7月30日長春門市一日店長活動，迎接啦啦隊女神「一粒」。
活動日期：7月30日（四）
活動地點：漢堡王 長春門市
參加方式：
活動當天於漢堡王長春門市臨櫃購買任一芒果堡系列套餐，憑當日符合活動資格之發票，每購買一份符合活動資格之芒果堡系列套餐，即可獲得合照及簽名資格乙次；同一筆發票得依購買之套餐數累計資格。
活動名額：
每人每次排隊，單筆發票最多可累計 5 次合照及簽名資格。完成後如欲再次參加，請重新排隊。
注意事項：
活動現場之簽名採 「署名簽名」方式，參加者須於簽名時提供欲署名之姓名（暱稱亦可，依現場工作人員確認為準）；恕不提供空白簽名，亦不得於簽名完成後要求更改署名內容；簽名僅限簽署於印有漢堡王Logo之物品，以及球團官方商品與WingStars官方商品；其他物品恕不提供簽名。