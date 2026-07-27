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39歲台灣旅日名將陽岱鋼宣布將於2026年球季結束後退休，替長達21年的職業生涯畫下句點。隨著引退消息曝光，除了世界棒球經典賽（WBC）、盜壘王與金手套等經典事蹟再度被球迷回味，一段「大谷翔平跪坐聽陽岱鋼講解守備」的影片，也再次在社群平台掀起熱議。不僅如此，與張育成在大聯盟的逗趣互動，也不難看出大谷翔平對陽岱鋼的尊敬之情。大谷翔平跪坐聽陽岱鋼講話的影片拍攝於2014年，當時仍效力北海道日本火腿鬥士隊的大谷翔平，與隊友西川遙輝一起跪坐在外野草地，神情專注聽著外野主力陽岱鋼講解守備站位與比賽細節。由於如今的大谷早已成為大聯盟最具代表性的超級球星，昔日「谷神」乖乖聽課的模樣形成強烈反差，也讓不少球迷笑說：「能讓大谷跪著聽課的人，真的只有YOH桑。」事實上，當年的陽岱鋼正值職業生涯巔峰，不僅已是火腿隊主力中外野手，更連續拿下金手套獎，2013年還奪下洋聯盜壘王，是球隊攻守兼備的看板球星。大谷則只是剛進職棒不久的新秀，兩人一起鎮守外野，也建立起亦師亦友的情誼。除了場上的前後輩關係，大谷與陽岱鋼私下也保持不錯交情。過去曾有日本媒體報導，大谷曾主動邀請陽岱鋼一起吃壽司；轉戰大聯盟後，大谷遇到台灣球員張育成時，第一句話竟是詢問：「你認識陽岱鋼嗎？」當時兩人在一壘相遇，大谷主動提起昔日的火腿學長，張育成回答：「認識啊，他是賢拜（前輩）。」短短的對話，讓不少球迷感受到陽岱鋼在日本球員心中的份量。除了「跪著聽課」畫面外，陽岱鋼對大谷使出「千年殺」的惡作劇照片，以及2016年在外野飛撲美技守下最後一個出局數，替大谷保住勝投後，大谷在場邊興奮跳躍慶祝的影片，也都成為球迷津津樂道的經典回憶。如今，陽岱鋼決定卸下球員身分，結束橫跨日本、美國、澳洲的21年職業生涯。從日本火腿第一指名、世界棒球經典賽英雄，到成為大谷翔平口中的「賢拜」，陽岱鋼留下的不只是數據，更是跨越世代、影響後輩球員的重要身影。即使退休，「YOH桑」仍將是台灣旅外棒球史上最具代表性的名字之一。