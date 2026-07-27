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▲蘇志燮送工作人員每人1公克黃金，300份約花了1億韓元。（圖／Ｘ）

▲蘇志燮解釋送黃金的理由，若大家經濟有困難，就可以拿去變賣。（圖／YouTube@十五夜頻道）

韓星蘇志燮主演的《金特務：本色回歸》大結局播畢，以23.0%高收視風光收官，不只刷新今年韓劇最高收視紀錄，他私下暖舉也跟著曝光，他自掏腰包送給《金特務》全體約300名演員、工作人員每人1公克純金，總價接近1億韓元（約台幣220萬元），但他並不是第一次寵工作人員，去年拍完《無赦之仇》之後也有送大家黃金，原因還非常溫暖，只希望環境變困難的時候，讓大家可以救急，「如果哪天環境不好，希望大家可以拿去賣掉應急」。《金特務》工作人員陸續分享收到的黃金禮物，金飾外盒還附上蘇志燮親筆感謝卡，上面寫著：「和大家一起完成這部作品，我感受到很大的感動與幸福。謝謝每一位默默在自己崗位上，讓《金特務》發光發熱的你們。」署名則寫著《金特務》蘇志燮敬上。根據韓媒報導，蘇志燮這次送給《金特務》約300名演員與製作團隊，每人1公克純金，全部由他自掏腰包準備，總價接近1億韓元。對此，所屬經紀公司51K也證實，雖未透露實際金額，但表示：「這是為了向工作人員表達感謝之意而準備的禮物。」其實蘇志燮去年拍完Netflix《無赦之仇》後，也曾送給演員與工作人員黃金，當時安吉強、趙漢哲在羅PD的YouTube節目《나영석의 와글와글》爆料此事，蘇志燮笑說，以前每次拍完戲都會送些東西，但大家都以為是廠商贊助，「其實都是我自己花錢買的，黃金又沒有贊助。」他更透露送黃金的原因：「如果以後環境變艱難了，就把它賣掉拿去用吧。」除了暖心舉動，《金特務》播出成績同樣亮眼，首播收視9.5%，第2集就衝上15.7%，第4集突破21.6%，上週播出的完結篇以23.0%畫下句點，不僅創下今年韓劇最高收視，也成為SBS繼《模範計程車2》後，時隔約3年再度突破20%收視的作品，同時名列SBS歷代金土劇（五六播）收視第2名。劇終後，蘇志燮也再次向導演、編劇、演員及所有工作人員表達感謝，表示正因每個人在看不見的地方默默努力，才成就了《金特務》。