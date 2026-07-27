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居住型態在變，追思與孝心不變！因應高齡化及現代大樓生活形態，台中市政府積極擴建公立納骨設施，讓大家都能就近安奉、安心追思。民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕上任至今，市府已累計投入逾 3.6 億元，新增 7 萬 8,803 個骨灰（骸）櫃位及1萬595個神主牌位，總計新增8萬9,398個安奉空間，讓市民能就近追思先人。吳世瑋指出，市府採「分區建置、逐年擴充」策略，除了推進太平、東勢及北屯三座生命紀念館建設，也分階段在各區納骨堂塔增設櫃位。未來預計可提供約 20 萬個櫃位，足夠滿足台中市未來 20 年的安奉需求。此外，現代居住型態轉變，許多住大樓或套房的民眾家中空間有限，祖先牌位外移安奉的需求顯著提升。民政局近年陸續於潭子、大雅、神岡、后里、外埔、清水及烏日等區增設神主牌位；其中大雅生命藝術館今年 4 月底啟用的 742 個新牌位，即是兼顧現代生活與傳統祭祀的多元選擇。生命禮儀管理處長白峨嵋說，市府今年再挹注1,100萬元，預計年底前於東勢、太平、潭子、清水及后里新增 3,487 個櫃位。目前東勢、太平及潭子工程已於 6 月下旬啟用，清水與后里正積極施工中。市府將持續滾動檢討建設，提供兼具人文關懷與永續發展的服務，讓「逝者安息、生者安心」。