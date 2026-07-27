Steam 平台的玩家評價機制對遊戲銷量有決定性的影響，其中「褒貶不一」標籤更是最大警訊，市調機構 GameDiscoverCo 最新調查顯示，超過七成玩家購買前必看評論，近半數玩家看到評價降至「褒貶不一」時購買意願會大幅降低，證實 Steam 評價對於消費者的購買抉擇具備極強導向效果。
這項針對3800名活躍 Steam 玩家的調查指出，玩家極度依賴評論來決定是否購買遊戲，數據顯示，有40.5%的玩家購買前一定會查看評論，32%多數情況會看，整體而言，高達90%玩家將評論作為參考依據，完全不看的受訪者僅佔2.5%，顯示絕大多數玩家重視此機制。
從銷量轉換率來看，評價標籤的影響力十分顯著。當作品獲得95%以上的「壓倒性好評」時，上市一個月內銷量轉換率中位數可達51%，然而一旦好評率跌破69%，標籤轉為黃色的「褒貶不一」，轉換率即急遽縮水至18%，成為造成遊戲銷量落差的直接主因。
關於評分下降對購買意願的影響，玩家有著不同的心理門檻，約兩成的玩家在評價降至「大多好評」以下時就會減少購買意願，高達51%的玩家在遇到「褒貶不一」或更低評價時會產生猶豫。此外，34.9%的玩家表示，評價一旦跌至紅色的「大多負評」或更差，就會直接打退堂鼓放棄購買。
除了整體分數，玩家更在意評論的實質內容。調查中的自由回答指出，最具參考價值的資訊是閃退、系統 Bug 與最佳化等技術問題回報，且遊玩時數長的評測信任度較高。相反地，為了吸引注目的玩笑迷因、爭議事件引發的負評轟炸，以及機器人洗分產生的虛假好評，則被視為最缺乏參考價值的內容。
Steam 的曝光演算法與近期評論也左右著遊戲銷量，官方指出，好評率低於40%轉為「大多負評」時會減少商店曝光度。此外，若遊戲的近期評論明顯比整體評價差，超過三成的玩家會仔細閱讀近期內容，藉此確認是否發生了短期的更新爭議或負評轟炸，以此做出最終的購買判斷。
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關於評分下降對購買意願的影響，玩家有著不同的心理門檻，約兩成的玩家在評價降至「大多好評」以下時就會減少購買意願，高達51%的玩家在遇到「褒貶不一」或更低評價時會產生猶豫。此外，34.9%的玩家表示，評價一旦跌至紅色的「大多負評」或更差，就會直接打退堂鼓放棄購買。
Steam 的曝光演算法與近期評論也左右著遊戲銷量，官方指出，好評率低於40%轉為「大多負評」時會減少商店曝光度。此外，若遊戲的近期評論明顯比整體評價差，超過三成的玩家會仔細閱讀近期內容，藉此確認是否發生了短期的更新爭議或負評轟炸，以此做出最終的購買判斷。