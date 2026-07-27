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顧立雄澄清：國軍沒有計畫在本島實施「實彈」演訓

顧立雄：總統是三軍統帥本來就要有了解、慰勞 視導不會影響演訓

今年「漢光42號」演習將於8月5日至14日展開為期10天9夜的實兵操演，而有媒體報導，軍方疑將安排「實彈」科目操演，並讓總統賴清德視導，藉此強調國防與國軍的重要性，此安排也隨即挨批是「作秀」。對此，國防部長顧立雄今（27）日鄭重澄清，該報導內容屬不實，此次演習都將實兵、實戰化訓練，唯獨不會實彈，也不會因總統視導而影響演訓課程或驗證項目。針對有媒體報導「今年漢光演習科目已做好排入實彈反登陸射擊的準備，並安排總統視導與媒體採訪」，甚至揭露武器型號和地點，顧立雄今受訪提到，媒體相關報導的內容並不屬實，國軍沒有計畫要在本島實施「實彈」的演訓。顧立雄表示，他也要特別鄭重澄清一下，總統該行程也還在進行調整，不會特意為總統的視導而做任何所謂「實彈」演訓的考量。顧立雄並指出，有關總統視導的行程，絕對不會影響漢光演訓的真正意義，那就是透過實戰化的訓練、貼近實戰的環境，來強化聯合作戰的能力。總統的視導行程不會影響到部隊的正常演訓。顧立雄提到，總統身為三軍統帥，本來就是要對部隊各項演訓的準備情形有了解，並且慰勞官兵。總之不管怎麼樣，演訓的課程啦，或者是要驗證的項目，都不會因為總統的視導行程受到任何影響。