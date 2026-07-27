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▲孔雪兒（右）與李宏毅（左）在劇中從相殺到漸漸相惜相戀。（圖／翻攝自微博@網劇昭陽公主）

陸劇《昭陽公主》由鄧展能執導，孔雪兒、李宏毅等人主演，於7月23日在bilibili全網獨播，一次更新1到3集。沒想到劇情竟狂趕進度，孔雪兒與李宏毅在第一集就已經圓房，精彩內容讓該劇開播就狂吸超高話題度，相關播放量也直接破億。《昭陽公主》改編自青帷的小說《平陽公主》，劇情描述驕傲直率的「昭陽公主」李述（孔雪兒 飾）被人下藥設計後，陰錯陽差跟假扮成琴師的與寒門出身狀元沈孝（李宏毅 飾）圓了房，超狂進度直接讓該劇一開播就引爆話題。不料事後公主翻臉不認人，甚至為了朝堂布局，直接將沈孝當成「棄子」拋棄並加以利用羞辱，這也使沈孝對她埋下了深重的怨恨。而在3年後，沈孝高中狀元的第一道奏疏便是彈劾公主奢靡無度，兩人也當場撕破臉，展開了一場明爭暗鬥。不過一次次的危機中，雙方發現背後真正的敵人竟然一樣，因此漸漸從相殺走到互助，攜手破解宮廷與朝堂陰謀的過程，展開一段從肉體開始、再到憎恨、並相戀的關係。孔雪兒在劇中角色是外表驕縱奢靡且作風大膽的庶出公主，但私底下卻是極具野心與城府的「黑蓮花」。她將自己的婚姻和聲譽當成籌碼，暗中培植寒門勢力，試圖擺脫皇權與世家勢力的控制，與大部分古裝劇中，柔弱的公主形象非常不一樣。而李宏毅則飾演出身清寒、父親還遭誣陷身亡的沈孝，他隱忍10年苦讀，就為幫父親報仇、查明家族冤案，外表清冷溫順，實則腹黑且心懷仇恨。