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7-11中獎發票門市出爐！幸運兒買咖啡中千萬

統一發票5、6月開獎了！千萬獎號「38548029」

▲統一發票5月、6月完整中獎號碼一圖看！（圖／NOWNEWS社群中心製）

統一超商2026年5月、6月統一發票中獎資訊

NO 發票號碼 獎金 獎項 區域 門市 金額 1 AT38548029 1,000萬元 特別獎 苗栗縣三義鄉 千晴 150 2 AS10138845 200萬元 特獎 台南市中西區 南英 154 3 AX10138845 200萬元 特獎 高雄市小港區 永益 110 4 AV10138845 200萬元 特獎 桃園市桃園區 文福 10 5 AU10138845 200萬元 特獎 花蓮縣花蓮市 鑫盈佳 60 6 AW41004949 百萬 雲端發票專屬獎 高雄市前金區 龍客 30 7 AX13272398 百萬 雲端發票專屬獎 高雄市鳥松區 新長澄 82 8 AW33179312 百萬 雲端發票專屬獎 桃園市龜山區 庚林 107

2026年5月、6月統一發票開獎！7-11本期開出1張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有8名幸運兒成為百萬富翁。統一超商本期共有1位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎1百萬。獲得千萬大獎的幸運兒，是在苗栗縣三義鄉的7-11千晴門市花150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品。4位獲得2百萬特獎，其中一人在台南市中西區的7-11南英門市花154元購買飲品、零食；一人在高雄市小港區的7-11永益門市花110元購買民生用品;一人在桃園市桃園區的7-11文福門市花10元購買統一麥香系列飲品；一人在花蓮縣花蓮市的7-11鑫盈佳門市花60元購買飲品、零食。共3位雲端發票專屬獎1百萬得主，一人在高雄市前金區的7-11龍客門市花30元購買飲品；一人在高雄市鳥松區的7-11新長澄門市花82元購買CITY CAFE、茶葉蛋; 一人在桃園市龜山區的7-11庚林門市花107元購買鮮食、飲品。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。