2026年5月、6月統一發票開獎！7-11本期開出1張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有8名幸運兒成為百萬富翁。其中1位超級幸運兒只花10元購買統一麥香系列飲品就中200萬元，而1000萬得主則是花150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品就中獎。
7-11中獎發票門市出爐！幸運兒買咖啡中千萬
統一超商本期共有1位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎1百萬。獲得千萬大獎的幸運兒，是在苗栗縣三義鄉的7-11千晴門市花150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品。
4位獲得2百萬特獎，其中一人在台南市中西區的7-11南英門市花154元購買飲品、零食；一人在高雄市小港區的7-11永益門市花110元購買民生用品;一人在桃園市桃園區的7-11文福門市花10元購買統一麥香系列飲品；一人在花蓮縣花蓮市的7-11鑫盈佳門市花60元購買飲品、零食。
共3位雲端發票專屬獎1百萬得主，一人在高雄市前金區的7-11龍客門市花30元購買飲品；一人在高雄市鳥松區的7-11新長澄門市花82元購買CITY CAFE、茶葉蛋; 一人在桃園市龜山區的7-11庚林門市花107元購買鮮食、飲品。
統一發票5、6月開獎了！千萬獎號「38548029」
📌特別獎號碼：38548029
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：10138845
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
統一超商2026年5月、6月統一發票中獎資訊
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統一超商本期共有1位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎1百萬。獲得千萬大獎的幸運兒，是在苗栗縣三義鄉的7-11千晴門市花150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品。
4位獲得2百萬特獎，其中一人在台南市中西區的7-11南英門市花154元購買飲品、零食；一人在高雄市小港區的7-11永益門市花110元購買民生用品;一人在桃園市桃園區的7-11文福門市花10元購買統一麥香系列飲品；一人在花蓮縣花蓮市的7-11鑫盈佳門市花60元購買飲品、零食。
共3位雲端發票專屬獎1百萬得主，一人在高雄市前金區的7-11龍客門市花30元購買飲品；一人在高雄市鳥松區的7-11新長澄門市花82元購買CITY CAFE、茶葉蛋; 一人在桃園市龜山區的7-11庚林門市花107元購買鮮食、飲品。
統一發票5、6月開獎了！千萬獎號「38548029」
📌特別獎號碼：38548029
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：10138845
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
統一超商2026年5月、6月統一發票中獎資訊
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NO
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發票號碼
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獎金
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獎項
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區域
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門市
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金額
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1
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AT38548029
|
1,000萬元
|
特別獎
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苗栗縣三義鄉
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千晴
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150
|
2
|
AS10138845
|
200萬元
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特獎
|
台南市中西區
|
南英
|
154
|
3
|
AX10138845
|
200萬元
|
特獎
|
高雄市小港區
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永益
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110
|
4
|
AV10138845
|
200萬元
|
特獎
|
桃園市桃園區
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文福
|
10
|
5
|
AU10138845
|
200萬元
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特獎
|
花蓮縣花蓮市
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鑫盈佳
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60
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6
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AW41004949
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百萬
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雲端發票專屬獎
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高雄市前金區
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龍客
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30
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7
|
AX13272398
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百萬
|
雲端發票專屬獎
|
高雄市鳥松區
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新長澄
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82
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8
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AW33179312
|
百萬
|
雲端發票專屬獎
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桃園市龜山區
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庚林
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107