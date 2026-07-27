2026年5月、6月統一發票開獎！7-11本期開出1張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有8名幸運兒成為百萬富翁。其中1位超級幸運兒只花10元購買統一麥香系列飲品就中200萬元，而1000萬得主則是花150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品就中獎。

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7-11中獎發票門市出爐！幸運兒買咖啡中千萬

統一超商本期共有1位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎1百萬。獲得千萬大獎的幸運兒，是在苗栗縣三義鄉的7-11千晴門市花150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品。

4位獲得2百萬特獎，其中一人在台南市中西區的7-11南英門市花154元購買飲品、零食；一人在高雄市小港區的7-11永益門市花110元購買民生用品;一人在桃園市桃園區的7-11文福門市花10元購買統一麥香系列飲品；一人在花蓮縣花蓮市的7-11鑫盈佳門市花60元購買飲品、零食。

共3位雲端發票專屬獎1百萬得主，一人在高雄市前金區的7-11龍客門市花30元購買飲品；一人在高雄市鳥松區的7-11新長澄門市花82元購買CITY CAFE、茶葉蛋; 一人在桃園市龜山區的7-11庚林門市花107元購買鮮食、飲品。

統一發票5、6月開獎了！千萬獎號「38548029」

📌特別獎號碼：38548029
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

📌特獎號碼：10138845
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票5月、6月完整中獎號碼一圖看！（圖／NOWNEWS社群中心製）
▲統一發票5月、6月完整中獎號碼一圖看！（圖／NOWNEWS社群中心製）
統一超商2026年5月、6月統一發票中獎資訊

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發票號碼 

獎金 

獎項 

區域 

門市 

金額 

1

AT38548029

1,000萬元

特別獎

苗栗縣三義鄉

千晴

150

2

AS10138845

200萬元

特獎

台南市中西區

南英

154

3

AX10138845

200萬元

特獎

高雄市小港區

永益

110

4

AV10138845

200萬元

特獎

桃園市桃園區

文福

10

5

AU10138845

200萬元

特獎

花蓮縣花蓮市

鑫盈佳

60

6

AW41004949

百萬

雲端發票專屬獎

高雄市前金區

龍客

30

7

AX13272398

百萬

雲端發票專屬獎

高雄市鳥松區

新長澄

82

8

AW33179312

百萬

雲端發票專屬獎

桃園市龜山區

庚林

107
 

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黃韻文編輯記者

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