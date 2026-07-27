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不能掛東西！機車「裝一根棍子」要幹嘛：答案曝光

▲有民眾發現路邊一台機車有特殊改裝，在龍頭與機車座椅間，連接一根L型棍子，卻沒有可以吊掛東西的設計。（圖／路上觀察學院臉書）

有內行解答其實是「車台強化桿（又稱強化車台）」

車台強化桿是什麼？車行公開用途：適合2類人

這類改裝通常是為了應付更高強度的騎乘需求，一般都是賽車型選手、跑山型騎士會安裝的改裝配件之一。

▲「強化車台」主要是針對機車車架進行升級或改裝，讓車身穩動性增加，並提高剛性與耐用度。（圖/爆料公社）

車台強化桿不便宜「一般人要裝嗎」？車行老闆給答案

對方直言「是在浪費錢」，指出那是專門給跑山車主使用，一般人行駛在道路上根本不需要。

雖然不能說沒幫助，但若遇到重大撞擊時並不能保護車頭或避免事故，許多人誤以為它是「防撞神器」，其實功能並非如此。

台灣有「機車王國」之稱，擁有密度世界第一的機車持有率，道路上隨處可見機車行駛。但近日就有民眾表示，但過去有車行老闆解釋，其適合賽車選手、跑山型騎士等高速行駛族群使用，對於一般民眾來說不必特別花錢安裝。近日有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，表示在路上突然驚見一台黑色機車，但在龍頭與機車座椅間，連接一根L型棍子，但沒有任何可以吊掛東西的設計，讓他不解詢問「中間那一支是什麼作用？也沒有勾勾可以吊掛東西」。貼文曝光後，引來一票人傻眼回應「這是什麼？誰發明的啊」、「不知道那要幹嘛」，就，直言、「強化車架，目的是跟龍骨一樣撐住車體」。事實上，過去機車行「光葳工坊」解釋，「強化車台」主要是針對機車車架進行升級或改裝，讓車身穩定性增加，並提高剛性與耐用度。由於原廠車架多為日常使用設計，但車台強化桿要價不低，品質較佳的最便宜仍要新台幣6、7千元，破萬元的也不少，至於適不適合一般民眾使用呢？過去《NOWNEWS今日新聞》曾採訪機車行老闆，外界好奇加裝車台強化桿後，是否可以防止車禍發生時龍頭潰縮，車行老闆解釋，若沒有跑山或高強度騎乘需求，其實不一定需要花錢加裝。