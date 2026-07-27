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39歲的旅日傳奇巨星陽岱鋼，稍早正式宣布本季結束後高掛戰袍，結束長達21年的職業生涯，不少球迷好奇他未來是否有機會回到台灣教球、傳授棒球經驗，實際上，陽岱鋼2年前就曾透露，未來退役後有轉任教練的規劃，近年陸續前往美職獨立聯盟、澳職等地打球，就是希望多累積各國棒球經驗，為未來的教練生涯養分做準備，而台灣傳奇教練、台鋼雄鷹現役主帥洪一中，去年也曾公開邀約，希望陽岱鋼「趕快回台灣打球、教球」，當時陽岱鋼僅笑回一句話，「他（洪總）好像每次見面都這麼說。」陽岱鋼自高中展開旅日生涯，16年間待過北海道日本火腿與讀賣巨人，後續前往美國獨立聯盟湖國碼頭犬、高點搖椅隊效力，休賽季則短暫前往澳洲棒球聯盟（ABL）布里斯本俠盜，直到2024年才結束旅程，重返日本加入日職二軍擴編新球隊Oisix新潟天鵝之皇，一路效力至今。陽岱鋼球員生涯累積豐富經驗，還在各國許多聯盟留下出賽紀錄，都是為了未來教練生涯鋪路，不僅是近1、2年來，日本球隊有意邀請他留任教練，台灣也傳出想招募陽岱鋼返鄉教球，其中最積極的莫過於台鋼雄鷹主帥洪一中，雙方自2017年亞冠賽以來多次合作，建立不錯情誼。去年初，台鋼雄鷹與Oisix新潟天鵝之皇舉辦交流賽，當時洪一中與陽岱鋼相見歡，前者就在媒體前公開並當面跟陽岱鋼喊話，希望他趕快回台灣打球，並稱他的身手「還可以打好幾年」，「打球、教球都很好啊！他有很多經驗可以分享給台灣球員。」後來陽岱鋼接受台灣媒體訪問，聽聞洪一中一席話後，沒有正面回應未來動向，僅笑說，「他（洪一中）好像每次見面，都會這麼說。」