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▲謝金燕戴上羊角頭巾，穿上短版小可愛秀出招牌腹肌參加水炸彈。（圖／WATERBOMB KAOHSIUNG）

電音天后謝金燕即將參加9/12、9/13讚高雄舉辦的「WATERBOMB KAOHSIUNG 2026」水炸彈音樂節，姐姐特地先飛韓國參加水炸彈觀摩做功課，穿著短版貼身背心，帶著水槍衝進舞台前排跟現場觀眾一起嗨，沒想到濕身畫面太性感，狂被小鮮肉搭訕、邀約去包廂喝飲料。而她也秀出「乾濕分離」的服裝，結束活動的打扮，以三角巾襯托出傲人腹肌，完全看不出已經51歲。水炸彈演出途中金燕即在一旁休息，有韓國小鮮肉路過眼睛為之一亮，立刻上前搭話，邀請姐姐去他的包廂喝飲料，聽不太懂韓文的金燕即表示感謝及婉拒，工作人員也在一旁偷笑：「他怎麼有勇氣搭訕姐姐。」經過水炸彈一整天演出及水炮不斷洗禮，謝金燕也信心滿滿的表示：「人生第一次這麼瘋！玩水真的會上癮！WATERBOMB讓我發現，人生偶爾就該被水潑醒一次。盡情享受，才是夏天最酷的樣子！WATERBOMB現場水力、音樂、熱情全開，穿三條褲子無一倖免 ，全濕 掉！每個人都玩到失控。我把這份熱血跟瘋狂打包ㄧ下，下一站高雄，水槍準備好，姐姐跟你們拚了！決不手下留情🤣。」不只玩水戰袍，謝金燕「乾濕分離」的裝扮也超性感，玩完後他私服換上黑色小可愛，外圍再以絲巾包著上圍，倒三角的設計完美襯托出她的招牌腹肌，不說真的不會猜到謝金燕已經51歲。「2026 WATERBOMB KAOHSIUNG」將於9月12日、13日於高雄夢時代正對面廣場盛大登場，演出陣容包含BTOB成員HUTA（李旼赫）、DAYOUNG、多榮、ICHILLIN’、GRAY、Loco、高爾宣、tripleS、idntt、KISS OF LIFE、Simon Dominic、Coogie、謝金燕、EXO KAI，可至KKTIX購票。