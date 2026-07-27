我是廣告 請繼續往下閱讀

▲比佛利揭王凱想出單曲。（圖／翻攝自比佛利臉書）

▲陳玉珊發文揭當年拍《薰衣草》的幕後。（圖／翻攝自陳玉珊臉書）

▲德馨難以接受好友一個個離開。（圖／翻攝自德馨臉書）

八點檔演員王凱昨（26）日在家中暴斃身亡，震驚演藝圈，曾與他合作過的台語女歌手比佛利在臉書發文，透露上個月才通LINE聊到，想做一首屬於自己的單曲代表作，沒想到無法完成，讓王凱闖出知名度的《薰衣草》製作人陳玉珊也曬出王凱過去的照片，陳喬恩也發IG限動「小童一路好走」。比佛利在臉書發文，當初兩人合作微電影，聊天中得知王凱原本出道是要發片的，剛好她的對唱歌曲要找男歌手，王凱的歌聲令她驚艷，比佛利說，上個月還跟王凱通LINE聊到，「你這麼喜歡音樂，討論應該有首屬於你自己的單曲代表作，很謝謝你，是我的唱片第一位對唱歌手，但以後我們對唱的歌，我該跟誰唱。」捧紅王凱的電視劇《薰衣草》，其製作人陳玉珊也在臉書寫下長文，「薰衣草裡的男二號『小童』是女主角阿薰工作的牧場小開，直爽、俏皮，暗戀阿薰然後奮不顧身的保護著她，設定上其實小童應該要23、24歲，但你只有18。」陳玉珊說王凱當時雖然很菜，但外型出色，很符合純愛戲劇，笑起來呆萌呆萌，很有日系男孩的感覺，「今天，玉珊姐還是很想跟你說，你真的太年輕了，太年輕出現在今天的新聞裡，謝謝你演出我們的小童。」陳喬恩在IG限時動態寫下，「小童，一路好走，老友，願你在別的世界快樂。」演員德馨在臉書曬出全黑圖，感嘆這世界熟悉的人都一個個離開，「前幾天拍戲的時候，你收工後跑來跟我說再見。我看著你越來越瘦的身形，跟你說『多吃點，你太瘦了』，你還笑笑回答說好，說前陣子生病但現在好了。今天看到消息，我真的不敢相信。」