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台灣勵志協會今（27）日公布最新民調，結果顯示政府施政滿意度達56.3％，不滿意為42.2％，而民眾對政府施政不滿意原因依序為政治惡鬥44.7％、詐騙問題38.9％、物價問題27.9％；而民眾對立法院滿意度僅35％，不滿意度則高達61％，主要原因是認為黨派利益高於國家整體利益45%，其次是朝野政黨對立嚴重影響議事運作39%，再來是未能有效解決民生問題佔32%。對於民眾對政府目前施政表現的滿意程度，56%對政府目前施政表現滿意、42%不滿意，對政府施政表現不滿意的原因，以政治惡鬥45%為最高，其次是詐騙問題39%，再其次是物價問題28%及司法問題26%。至於民眾對立法院目前表現的滿意程度，僅35%對立法院目前表現滿意，不滿意高達61%，對立法院的表現不滿意的原因，以黨派利益高於國家整體利益45%最高，其次是朝野政黨對立嚴重，影響議事運作39%，再其次是未能有效解決民生問題，如物價、薪資、房價等達32%。本次民調調查單位為台灣勵志協會，執行單位為故鄉市場調查公司，調查時間為本月15日至19日，調查對象是全國20歲以上民眾，抽樣方法採分層隨機抽樣，住宅電話與手機並行，各600份總共1200份，在95％信心水準下，抽樣誤差約±2.83個百分點。