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49元買孔雀餅乾 幸運抱走1000萬元

200萬元、20萬元獎落台中、新竹、高雄

▲萊爾富本期共開出1張特別獎1000萬元、1張特獎200萬元、2張頭獎20萬元幸運發票。（圖／萊爾富提供）

統一發票5、6月開獎了！千萬獎號「38548029」

▲統一發票5月、6月完整中獎號碼一圖看！（圖／NOWNEWS社群中心製）

115年5-6月期統一發票於7月25日開獎，萊爾富本期開出1張1000萬元特別獎、1張200萬元特獎及2張20萬元頭獎，其中最幸運的千萬得主就在新北市石門，只花49元買一包孔雀餅乾，就幸運抱走1000萬元，成為本期最令人稱羨的發票幸運兒。115年5-6月期統一發票開獎，萊爾富表示，本期1000萬元特別獎開在新北市「石門海角店」，幸運得主當時僅花49元購買1包孔雀餅乾，沒想到隨手消費、發票存載具，就一舉抱回1000萬元大獎。除了千萬特別獎外，本期還開出1張200萬元特獎，由台中市「外埔水美店」開出，幸運民眾購買茶葉蛋、純喫紅茶等商品，就抱回200萬元。另外2張20萬元頭獎，分別開在新竹市「竹塹麗池店」及高雄市「美濃城門店」，其中一名幸運兒購買麥香阿薩姆紅茶，另一人消費130元，也順利將20萬元獎金帶回家。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。