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陽岱鋼宣布本季結束後引退，回顧他職業生涯最後幾年，最動人的並非又累積多少安打，而是當聚光燈逐漸消失，他仍選擇留在球場。2021年離開讀賣巨人後，陽岱鋼橫跨美國、澳洲與日本延續夢想，即使收入與明星時期天差地遠，仍未放棄重返NPB一軍。陽岱鋼離開巨人後並未退休，2022年加盟美國獨立聯盟湖國碼頭犬。當時他婉拒其他球隊邀約，選擇前往陌生的美國環境，希望學習不同棒球文化，也為球員生涯結束後提前累積經驗。陽岱鋼接受日本媒體《共同社》訪問時表示，自己抱著「從零開始」的心情，也一直渴望趁身體還能活動時到美國打球。他強調，將帶著飢餓感享受比賽，把這趟旅程視為全新的學習。陽岱鋼加盟巨人時簽下5年15億日圓合約，推定年薪約3億日圓（約新台幣5941萬）；轉戰美國獨立聯盟後，月薪卻不到20萬日圓，折合當時約新台幣4萬至4.5萬元，收入落差超過百倍。然而，他選擇赴美並非為了薪水，而是希望重新找尋自己。從日職明星變成獨立聯盟老將，陽岱鋼必須重新適應交通、生活與球場條件，但身分落差並未動搖他繼續打球的決心。結束湖國碼頭犬賽季後，陽岱鋼又前往澳洲職棒，之後回到美國效力高點搖椅。2024年，他加入新納入日職二軍體系的Oisix新潟，睽違3年重返日本球界，目標仍是獲得NPB球團青睞。首個球季結束後，陽岱鋼甚至參加12球團聯合測試會，為重返一軍爭取最後機會。從年薪3億日圓的巨人球星，到月薪不到20萬日圓的獨立聯盟球員，他不是因為沒有舞台才被迫離開，而是一次次從零出發，直到39歲才決定由自己替球員生涯畫下句點。