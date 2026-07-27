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法國波爾多火勢失控 「火積雲」助長野火蔓延

波爾多市郊告急 25萬人撤離、交通大亂

▲法國野火肆虐，已有超過25萬人撤離。圖為吉倫特省火勢。（圖／路透社／達志影像）

西班牙「怪物級野火」狂燒 創近代最大野火紀錄

超過32萬人撤離 國王：自然遺產損失無法估計

氣候變遷加劇極端野火 歐洲多國同步受災

法國與西班牙正遭遇近年最嚴重野火危機，延燒範圍持續擴大，累計已有逾32萬人被迫撤離家園。法國西南部波爾多（Bordeaux）周邊火勢持續逼近市區，當局形容情況「前所未見」，西班牙中部阿維拉（Ávila）野火更已成為近代規模最大的森林大火之一，官員直呼這場野火是「怪物」（monster）。綜合法新社、路透社報導，法國西南部吉龍德省（Gironde）自23日起爆發大規模野火，至今已燒毀約4.2萬公頃土地，面積約為曼哈頓的7倍，也是法國二戰以來最嚴重的野火之一。更令人擔憂的是，這場野火形成罕見的「火積雲」（Pyrocumulonimbus），巨大的火雲能自行產生強風，甚至伴隨閃電，引發新的火點，使救災難度大幅提升。法國全國消防員聯盟（FNSPF）發言人布羅卡迪（Eric Brocardi）形容，消防員如今正面臨「大衛對抗歌利亞」般的艱鉅戰役，只能持續尋找火勢較弱的位置進行壓制。目前火勢已逼近法國著名葡萄酒產區波爾多周邊，距離市區僅約15公里。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，火勢仍未受到控制，且正朝都會區推進，整體情勢「極度不利」。警方已連夜逐戶敲門疏散居民，部分城鎮居民在深夜緊急撤離。截至目前，法國已有超過25萬人撤離，45座露營區關閉，約4萬名旅客行程受到影響；主要高速公路及鐵路交通一度中斷，至少240棟房屋遭燒毀，其中以勒波爾日（Le Porge）受創最嚴重。吉龍德省已部署約2500名消防員、1500名軍人及1200名警力投入救災，法國國防部也加強保護波爾多周邊的重要航空航太產業設施。此外，已有84名消防員在救災過程中受傷，其中10人因傷勢較重送醫治療。消防工會也指出，第一線人員缺乏足以抵禦有毒濃煙的防護裝備。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計召開緊急內閣會議，商討後續救災及應變措施。西班牙同樣深陷野火危機。其中，首都馬德里西側阿維拉省野火已延燒超過5萬公頃，若以整體火場範圍計算，火線周長約280公里，涵蓋約7.7萬公頃土地，被西班牙民防部門形容為「怪物級野火」。西班牙環境部長阿赫森（Sara Aagesen）表示，這已成為西班牙近代規模最大的森林野火。總理桑傑士（Pedro Sánchez）前往災區視察時警告，「未來幾個小時仍將十分艱難」，並宣布政府將把中部受災地區列為民防緊急狀態，以啟動更多災後重建資金。此外，東部瓦倫西亞自治區卡斯特利翁省（Castellón）也爆發新的大型野火，火勢已燒毀逾4300公頃森林，並蔓延至艾斯帕丹山脈自然公園（Sierra de Espadán Natural Park）。當地官員坦言，受高溫與強風影響，火勢目前仍處於失控狀態，滅火工作極為困難。截至目前，西班牙已有超過7.5萬人撤離家園，另有約3萬人被要求留在室內避難；法國則已有超過25萬人疏散，兩國合計撤離人數已突破32萬人。西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）前往收容中心慰問災民時表示，這場野火對西班牙自然遺產造成「難以估計的損失」。目前西班牙已傳出至少1名民眾死亡；法國則有2名消防員在波爾多附近救災時殉職。科學家指出，自5月以來降雨不足，加上接連熱浪侵襲，使法國、西班牙森林極度乾燥。今年7月，波爾多及阿維拉平均高溫約32°C，比1961年至1990年同期平均值高出近6°C，創造有利於野火快速蔓延的環境。桑傑士表示，今年以來西班牙已有超過15萬公頃土地遭野火燒毀，是去年同期的6倍，顯示氣候變遷正使野火變得更加頻繁且猛烈，政府未來必須依據氣候科學制定更完善的防災政策。為協助救災，歐盟已啟動民防機制，希臘、義大利各派出兩架Canadair水陸兩用消防飛機支援，葡萄牙則派遣逾百名軍人及相關設備，土耳其也將增派消防飛機投入滅火。除了法國與西班牙外，義大利、蘇格蘭等地近日也相繼爆發大型野火。其中，義大利普利亞（Puglia）地區已有數百名海灘遊客經由海巡船艇撤離，部分高速公路及鐵路一度因火勢中斷；蘇格蘭凱恩戈姆國家公園（Cairngorms National Park）也持續與延燒多日的大火搏鬥，凸顯今年夏季歐洲野火危機正持續擴大。