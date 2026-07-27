日本AV女優一花（いち花）因為H罩杯的好身材與甜美外貌，讓她在出道短短半年就累積高人氣。而25日，她於X發文分享從今年1月出道以來的心境，透露曾經不在乎什麼時候會死，但接觸到AV這個行業才覺得可以做自己，認為是AV救贖了自己，並開心表示自己現在很快樂，「能跟大家分享情色內容，我覺得很高興。」
一花25日在X分享出道半年的心境，她透露雖然難以啟齒，但自己曾有一段時間在世界上找不到快樂，「我把自己藏起來，心想『我不在乎什麼時候會死掉』。」但在接觸到AV行業後，她表示找到了可以做自己、迎接挑戰的世界。
一花認了AV讓她快樂：我活出精彩人生
一花表示進入AV行業後，讓她感到非常快樂、興奮，「我活出了精彩人生。」而在尾聲，她也感謝讓自己有機會一步一步前進的所有人，並直呼對身邊有志同道合的人感到安心，「也感謝這個讓我能自然表達自我的環境，非常感謝大家對我作品的支持，能跟大家分享情色內容，我覺得很高興。」
曾是家庭主婦 出道後因好身材備受矚目
事實上，今年30歲的一花原本是結婚3年的平凡家庭主婦，因為甜美外貌、與天然的H罩杯，讓她一出道就擄獲許多粉絲，成為代表的人妻女優之一。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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