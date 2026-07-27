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電競傳奇化身名譽警察 協助宣導防制網路賭博

▲Faker 身穿韓國警察名譽制服出席委任儀式，表示將協助推廣防制青少年網路賭博宣導。（圖／翻攝自韓國警察廳）

六度世界冠軍 成為韓國警方最佳代言人

▲韓國警察廳舉行名譽警察暨青少年網路賭博防治宣傳大使委任儀式，Faker 與警方及相關單位代表合影留念。（圖／翻攝自韓國警察廳）

《英雄聯盟》傳奇選手「Faker」李相赫跨界身份再+1，韓國警察廳近日宣布任命 Faker 擔任「名譽警察」及「青少年網路賭博防治宣傳大使」，未來將參與宣導影片、海報拍攝，向年輕族群宣導網路賭博的危害，並推廣青少年網路賭博自願通報制度。Faker 日前在首爾警察廳出席委任儀式，由代理廳長柳在成親自授予名譽警察職銜，警階為「警長（Senior Constable）」，與韓國警方網路偵查職系新進警員相同。警方表示，之所以邀請 Faker 擔任名譽警察，是因為他長年保持自律、專注的形象，加上在全球及韓國青少年間具有極高影響力，希望藉由他的號召力，提升年輕人對網路賭博風險的認識。現年30歲的 Faker 被譽為《英雄聯盟》史上最偉大的職業選手，自2013年出道以來，已拿下6座《英雄聯盟》世界冠軍。近年他也陸續獲選《TIME》2026年體育界最具影響力人物、入選 ESL 電競名人堂，以及 Riot Games 設立的《英雄聯盟》傳奇名人堂，如今再添一項特殊頭銜。Faker 在委任儀式上表示，能獲任命為名譽警察及宣傳大使，讓他感到非常榮幸，同時也感受到更大的責任。他表示，未來將積極參與宣導活動，向青少年傳達網路賭博的危害，以及推廣「青少年網路賭博自願通報制度」，希望幫助更多需要協助的人勇敢尋求幫助。