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▲中央氣象署地震測報中心表示，今（27）日上午10時14分，台南楠西發生規模4.8地震。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（27）日上午10時14分，台南楠西發生規模4.8、深度9.6公里的「極淺層地震」，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地震主要是「歐亞大陸板塊往東隱沒到菲律賓海板塊」導致，在南台灣時不時就會有類似規模4至5的地震出現，不算異常現象，不過2026年台灣地震確實偏少，部分地區可能再重新累積能量，民眾仍要時刻做好防災準備。吳健富說明，台灣東半部普遍是菲律賓海板塊往北隱沒到歐亞大陸板塊下方，而西半部則是歐亞大陸板塊往東隱沒到菲律賓海板塊，在兩者的十字交界處，包括「楠西、大埔、美濃」這些地區，時不時都有地震會出現。吳健富指出，以這塊地區來說，從2025年1月21日的大埔6.4地震後，其實已經過一段平靜期，只是偶爾會有規模4.5左右的地震出現，深度也比較淺，因此體感震度會被放大，「這些地區常態性會發生規模3、規模4的地震，時不時會有較大的地震出現，通常超過規模5機率偏低。」針對2026地震偏少的情況，吳健富提及，確實從2022年918池上地震開始，歷經2024年0403地震、2025年0121地震，2026年至今地震偏少，很大一部分原因是「前幾年能量釋放相當多」，因此推估主要地震區像是東半部，正在重新累積能量。此外，在前幾年能量釋放較多的情況下，2026年除了地震偏少，也能發現少數地震出現在較罕見的位置，像是台中沿海等等，當這些「地震空白帶」出現地震，也能代表能量釋放正試圖回到平衡；吳健富依舊提醒，台灣屬於地震好發帶，時刻做好防災準備才是上策。