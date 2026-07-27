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▲昆凌的爸爸是澳洲人，媽媽則是台韓混血兒，所以她有中文、英文2種本名。（圖／微博＠Hannah Quinlivan）

混血女星昆凌近日到中國錄製真人秀節目《中餐廳》，受到中國粉絲關注，大家更認識她後意外發現，原來昆凌根本不姓昆，她的中文名字其實是「武誼蓁」，跟隨媽媽姓武。至於昆凌這個名字，則是從她的英文姓氏Quinlivan音譯而來的，許多網友對此感到吃驚，關鍵字「昆凌是昆凌的姓」也因此衝上微博熱搜。在《中餐廳》節目中，藝人好友們經常喊昆凌「Hannah」，觀眾因此好奇難道昆凌只是藝名，去查了資料後才發現，事情沒那麼簡單。原來昆凌其實是她的英文名字Hannah Quinlivan的姓氏音譯而來的，昆凌過去在台灣參加節目《我愛黑澀會》時，也曾以「漢娜」也就是Hannah的譯名當作藝名使用。至於昆凌的中文真實姓名其實叫做「武誼蓁」，這是跟隨母親的姓氏取的。蓁字出自《詩經·周南·桃夭》「桃之夭夭，其葉蓁蓁」，用來當作名字，有生命力頑強、溫婉茁壯、一生繁茂順遂的寓意。昆凌後來也將自創的服飾品牌取名為「JENDES」，就是蓁（Jen）與設計（design）的結合，顯然她也很喜歡這字。許多粉絲現在才了解昆凌的本名，直呼好聽，紛紛在微博留言大讚：「武誼蓁還是昆凌都是好名字耶，還不容易撞名」、「原來昆凌嚴格說起來是她英文名字的姓氏」、「昆凌中文名是隨母姓啊」、「還想說為什麼大家一下叫她昆凌一下叫她Hannah，原來都是她的外文名字」、「周杰倫也愛叫她Hannah，感覺都是親近的人叫的」。