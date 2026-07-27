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台灣勵志協會今（27）日公布最新民調，在政治人物好感度方面，依序為台北市長蔣萬安49%、總統賴清德45%、台中市長盧秀燕41%、立法院長韓國瑜39%、立委沈伯洋27%，而國民黨主席鄭麗文僅18%。而在2028總統大選，30%認為蔣萬安最適合代表藍營參選2028總統，依序為盧秀燕23%、韓國瑜19%，鄭麗文比例最低僅5％。鄭麗文日前接受資深媒體人李四端專訪時表示，談論到2028總統大選，強調包括盧秀燕、韓國瑜與蔣萬安都有可以是總統參選人，台灣政治變化太大、瞬息萬變，必須幫國民黨保留所有的可能性。甚至稱包括自己在內，有可能冒出來很強的人選，而今日最新民調看來距離很強還有一段差距。關於民眾對下列政治人物的好感度，以蔣萬安49%為最高，依序為賴清德45%、盧秀燕41%、韓國瑜39%、沈伯洋27%，而鄭麗文僅有18%敬陪末座。至於2028國民黨總統參選人方面，30%認為蔣萬安最適合代表藍營參選，依序為盧秀燕23%、韓國瑜19%，鄭麗文比例最低僅5％。本次民調調查單位為台灣勵志協會，執行單位為故鄉市場調查公司，調查時間為本月15日至19日，調查對象是全國20歲以上民眾，抽樣方法採分層隨機抽樣，住宅電話與手機並行，各600份總共1200份，在95％信心水準下，抽樣誤差約±2.83個百分點。