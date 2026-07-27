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「進一步報導也表明，鵜鶘對墨菲的要價為3個首輪籤外加一名年輕球員。」但因勇士不想付出高額籌碼，交易談判最終告吹。

金州勇士近日招募詹姆斯（LeBron James）、海佐尼亞（Mario Hezonja）都失利，前鋒補強計畫陷入僵局，美國媒體《Basketball Forever》最新消息則透露，球團向紐奧良鵜鶘商討墨菲三世（Trey Murphy III）交易案的細節，包含鵜鶘拒絕勇士報價，並提出以3張首輪籤搭配一位年輕球員的提案，最終因要價過高，談判陷入僵局。勇士在巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）因重傷倒下後，鋒線陣容有空缺，休賽季格林（Draymond Green）不惜拒絕執行2700萬美元合約，先讓勇士補強，但至今都未有明確定案，只從選秀會上選進大齡前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）加入。根據外媒報導，勇士曾向塞爾提克與鵜鶘，分別就布朗（Jaylen Brown）與墨菲三世開出交易報價，但均遭回絕。根據知名記者Brett Siegel報導，鵜鶘拒絕勇士以2個首輪籤為核心的報價，並要求勇士再增加1個首輪籤。Siegel還透露，勇士在布朗交易風波初期，就曾聯繫塞爾提克，但由於塞爾提克對金州能夠提供的籌碼不感興趣，勇士立即遭到了拒絕，墨菲三世是2021年首輪第17順位新秀，第2年起站穩先發，上季更打出生涯年表現，場均貢獻21.5分、5.7籃板與3.8助攻，場均能用37.9%命中率、貢獻3.2顆外線。