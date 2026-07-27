開工熱到爆，最需要冰咖啡！7-11周一限定精品香椰厚拿鐵、爆米花奶油拿鐵2杯120元；周二還有冰淇淋紅茶買2送2，「LINE禮物」周一限時上架7-11特大杯厚乳拿鐵買1送1電子票券，等同另類線上寄杯；全家APP開搶單品咖啡、燕麥奶拿鐵、玉米牛奶雪糕買1送1優惠券；星巴克買一送一uniopen卡友周一爽喝，省錢咖啡優惠一次看。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限7月27日
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵2杯120元，6.7折（原價90元、特價50元）
◾中杯冰精品香椰厚拿鐵／冰爆米花奶油拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾特大杯真果芭樂氣泡咖啡2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
📍APP｜限7月28日、限icash Pay
◾冰淇淋紅茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶買2送2，5折（原價75元、特價38元）
📍APP｜7月22日至7月31日
◾大杯卡布奇諾／大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾風味系列指定熱飲12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
📍門市｜即起至8月7日、21:00-00:00
◾CITY TEA現萃茶每日優惠品項
周一：梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周二：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
周三：琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周四：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
周五：冰淇淋紅茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR
周一：四季青萱買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周二：蜜露紅茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
周三：四季蘋安蜜露紅買1送1，5折（原價75元、特價38元）
周四：香草奶蓋蜜露紅買1送1，5折（原價70元、特價35元）
周五：珍芭雷夢青買1送1，5折（原價85元、特價43元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯冰黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾特大杯冰香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜7月27日至7月29日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾黑糖QQ撞奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP優惠趣｜7月27日至7月31日
◾果力水補給飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾玉米牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
📍門市｜7月24日至7月28日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾特大杯甘蔗青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜7月22日至8月4日
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日
◾大杯拿鐵全系列第2杯5元 ，5.5折（原價55元、特價30元）至8月18日
📍APP｜即日起至8月18日
◾中杯特濃美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價55元、特價28元）
🟡美廉社
📍APP｜7月22日至8月18日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡星巴克
7月27日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克
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資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克