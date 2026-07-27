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中聯油脂食安風暴持續延燒，台北市長蔣萬安號召支持者725上凱道抗議後，立法院國民黨團隨即宣布，再度響應民間團體，號召民眾於8月1日重返凱道，要求政府正視治安與司法問題。不過，作家孫瑋芒則點出，國民黨選在8月1日舉辦活動的時機相當敏感，更直言「很會挑日子」。國民黨團表示，近年重大社會案件頻傳，犯罪被害人及家屬不僅承受傷痛，還得面對冗長司法程序與不足的社會支持，因此將響應民間團體發起的凱道集會。雙方今（27）日共同召開記者會，號召全民8月1日站上凱達格蘭大道，以「拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」為共同訴求，要求政府還給人民安全的生活、公平的司法，並落實公投結果、尊重民意。不過，作家孫瑋芒對此提出不同看法，他在社群平台發文指出，國民黨8月1日又要集結凱道，這次打出的旗號是「拒絕毒酒駕」，讓他忍不住酸一句：「很會挑日子喔！」孫瑋芒進一步解釋，8月1日正是中國人民解放軍的「八一建軍節」紀念日，屆時一邊是國民黨在凱道舉辦集會，另一邊共軍也在造勢。