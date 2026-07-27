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中途島附近熱帶低壓發展 最快24小時內生成颱風

將穿越高海溫海域 恐達「非常強烈」等級

海水溫度逾30°C 有利颱風快速增強

今年颱風生成偏多 7月已達5個高於平均值

日本氣象廳27日表示，位於中途島附近海域的熱帶低氣壓預計將在24小時內增強為今年第13號颱風，若依照西北太平洋颱風命名表，將命名為「白海豚」。最新預報顯示，該系統未來將持續在高海溫海域發展，最快7月底增強為強烈颱風，並發展至「非常強烈」等級，不過後續路徑仍有變數，氣象單位呼籲持續關注最新動態。綜合東北放送、tenki.jp等日媒報導，據日本氣象廳觀測，27日凌晨3時（日本時間），中途島附近海域有一個熱帶低氣壓正持續向西移動，預計未來24小時內將增強為颱風。另一份最新預報指出，截至27日上午9時，該熱帶低氣壓位於日本東南方遠洋海域，正朝西北西方向前進，預計當天內即可發展為颱風。若正式生成，將成為今年第13號颱風，並依國際命名順序命名為「白海豚」。預報顯示，颱風形成後將持續向西至西北西方向移動，預計29日前後經過馬紹爾群島附近，30日接近威克島（Wake Island）海域。隨著系統持續增強，30日可望達到強烈颱風等級，並開始形成暴風圈；到了31日，強度可能進一步提升至「非常強烈」等級。最新預測甚至顯示，8月1日中心最低氣壓可能降至940百帕（hPa）左右，顯示其發展潛力不容小覷。不過，日本氣象廳表示，8月初之後的路徑仍存在不確定性，目前尚無法判斷是否會對日本或其他地區造成影響，仍須持續觀察。氣象專家指出，海面水溫是影響颱風發展的重要因素之一，一般而言，海溫達26至27°C以上，就有利於熱帶系統增強。目前預估「白海豚」未來將持續行經海面水溫超過30°C的暖海域，可望獲得充足能量，因此仍有進一步增強的可能。氣象單位提醒，隨著颱風季逐漸進入高峰期，民眾應密切留意最新颱風資訊及各國氣象機構發布的預報。日本氣象廳統計，今年自1月以來，每個月都有颱風生成，若「白海豚」順利形成，將是繼7月24日生成的第12號颱風「紅霞」之後，7月第5個生成的颱風。相較之下，西北太平洋7月平均每年約生成3.7個颱風，今年生成數已明顯高於平均值。隨著颱風季將一路持續至9月前後，氣象單位也提醒，民眾應提早做好防颱及防豪雨準備，並隨時留意最新預報資訊。