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▲陽岱鋼菜鳥球季曾在二軍發生30次失誤，轉守外野後找到定位，最終4度拿下金手套獎。（圖／讀賣巨人官方網站）

旅日台灣名將陽岱鋼宣布本季結束後引退，離開台灣超過20年，他從福岡第一高校一路打進日本職棒，歷經菜鳥時期的挫折、位置轉換與海外挑戰，最終成為4屆金手套名將。回顧這段旅程，陽岱鋼認為，想在陌生環境生存，除了球技，也得主動讓別人認識自己。陽岱鋼剛到日本時，對嚴格的上下關係相當震撼。福岡第一高校總教練平松正宏，以及火腿前輩森本稀哲、稻葉篤紀，都曾提醒他，遇到前輩要摘下帽子和太陽眼鏡，用宏亮的聲音問候。「當你用宏亮的聲音好好問候，前輩就會記住你，人與人之間的關係也會因此建立起來。」陽岱鋼說，這是在日本理所當然的禮節，也是他融入球隊的方法。陽岱鋼菜鳥球季曾在二軍守游擊與三壘，單季出現聯盟最多的30次失誤，也嘗試過左右開弓，直到轉守外野，才逐漸發揮速度、臂力及運動能力，最後4度拿下金手套獎。他也用這段經歷提醒年輕球員：「如果不知道自己缺少什麼，就不可能成長。」日職不缺腳程快、能打擊的選手，真正重要的是找出只有自己具備的優點。離開日職讀賣巨人前往美國獨立聯盟後，陽岱鋼選擇不依賴翻譯，自己學英文、跟著隊友生活，希望真正成為球隊一分子。「大家看到後會想，這傢伙也太瘋狂了吧，但全力拚戰真的會有人看見。」從日職明星到獨立聯盟老將，陽岱鋼仍相信，取得尊重最直接的方法，就是在場上毫無保留。2024年加入Oisix新潟後，陽岱鋼開始把經驗傳給年輕球員。即使沒有上場，他仍在攻守交換時於休息區旁揮棒，並朝隊友喊著：「要更努力展現自己啊！」結束球員生涯後，陽岱鋼仍希望留在棒球圈。他坦言自己喜歡觀察球員，思考誰還能進步，「教人雖然很困難，但可能也是最有趣的事。」