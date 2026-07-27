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【唐綺陽星座運勢週報7/27-8/2】日木合相獅子，關注下一代的表現以及娛樂表演等話題。土星逆行，魔羯、水瓶星座者將迎來人生轉折，眾人回顧過去戰爭事件，或因衝動所帶來的苦果，藉此調整與成長。天海冥小三角，星盤中2-4度有星者更有感，命運的轉變源自於好好的檢討及省思。重要星象：日木合相獅子、土星逆行、天海冥小三角12星座個別影響：雙子：合作問題多耐心溝通，感情注意價值觀射手：工作注意突發狀況，感情別因衝動誤事魔羯：機會要主動爭取表達，感情分合須慎重水瓶：隱性問題應多觀察，感情上避免太悲觀處女：重整職場有助順利，感情易失衡變數多天秤：發揮創意能帶來突破，感情當心說錯話天蠍：職場可大膽發揮，感情別困於過往經驗雙魚：事業宜長遠思考佈局，感情需建立共識牡羊：穩定務實有貴人相助，感情多以工作為主金牛：突發狀況反激發鬥志，感情走不打不相識巨蟹：職場上有女性貴人，氣場強以致不利桃花獅子：工作輕鬆順利完成，感情要懂得以柔克剛