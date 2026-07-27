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芝加哥白襪今（27）日在家迎戰休士頓太空人，舉辦日籍強打村上宗隆「搖頭娃娃主題日」，結果快2個月沒有開轟的村上宗隆馬上大爆發，首局就從太空人先發投手布蘭科（Ronel Blanco）手中炸裂兩分砲，全場繳出5打數3安打、包含雙響砲在內，單場狂灌6分打點，率領白襪12：3大勝，22支全壘打也追上大谷翔平。為了搶拿限量1萬5000個的村上宗隆搖頭娃娃，白襪、太空人賽前排起長達數百公尺人潮，看台上更隨處可見球迷高舉公仔為他應援，而村上宗隆也用久違全壘打回應球迷期待，1局下首打席在2好1壞落後情況下，精準鎖定一顆148公里內角失投直球，以108英哩的擊球初速將球掃出右外野看台，這記全壘打飛行距離多達412英呎，為比賽揭開序幕。想不到一支全壘打還不夠，村上宗隆第8局又和隊友裴瑞茲（Junior Perez）上演背靠背全壘打，為本場貢獻雙響砲，賽後村上宗隆打擊率略升至2成39、另有22轟與48分打點，OPS正式破9。村上宗隆賽後面對滿場歡呼、手中高舉搖頭娃娃的球迷，幽默表示：「看到大家手裡都拿著我的公仔，如果今天打不好實在太丟臉了。能用全壘打回應大家的熱情，心情真的非常爽快。」村上宗隆本季開季砲聲隆隆，但季中一度受到傷勢影響，將近2個月沒有開轟，本場21、22轟都進帳後，全壘打數也正式追上前輩大谷翔平，並列日本球員最多。