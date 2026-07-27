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黃揚明解析倒閣機制 最快75天完成國會重選

三條政治路徑曝光 卓榮泰去留成最大焦點

去年喊倒閣未有下文 如今民意若翻轉還敢嗎？

解散國會是豪賭？黃揚明拋一連串問題：賴清德敢嗎

三條路都是政治豪賭 民意才是最後答案

國民黨725「反癌油」活動才剛落幕，旋即宣布響應民間團體，號召民眾8月1日重返凱道，聚焦「拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」等訴求。在朝野對立持續升溫之際，媒體人黃揚明也拋出「倒閣會是在野黨選項？」的討論，分析若不信任案成真，台灣政局恐將出現3種發展路徑，甚至不排除走向解散國會、全面改選立委。黃揚明指出，外界近來熱議的「倒閣」，正式名稱其實是《憲法增修條文》規定的「對行政院長不信任案」。簡單來說，只要有38名立委連署即可提出，提出後72小時進入審議程序，再於48小時內完成記名表決；若獲57席以上立委支持，行政院長必須在10天內請辭，並可同時建請總統解散立法院。黃揚明接著說明，若行政院長呈請總統解散立法院，總統諮詢立法院長後，就可以選擇是否宣告解散立法院；若總統決定解散國會，依法須在60天內重新舉行立委選舉，從提出不信任案到國會改選完成，整個流程最長約75天。針對倒閣若成功後的政治發展，黃揚明提出3種可能情境。第一，由行政院長卓榮泰請辭，總統賴清德不解散立法院，另行任命新行政院長並進行內閣改組；第二，同樣由卓榮泰請辭，但賴清德不解散國會，再次任命卓榮泰回鍋，僅進行小幅內閣調整；第三，則是卓榮泰下台後，賴清德決定解散立法院，重新舉行立委全面改選。黃揚明認為，基本上，前兩項政治途徑，理論上是執政黨若無把握掌控多數民意時會採取的方案，都是屬於「政治止血」的作法，而任命他人又比再讓卓榮泰出任的政治風險低。黃揚明也提到一項有趣的觀察點，去年執政黨、支持者及側翼陣營曾頻頻喊話，要在野黨「有種就提倒閣、解散國會」，如今若民進黨支持度落居下風，是否還會繼續高喊倒閣？他回顧，去年4月台北市長蔣萬安曾因反制大罷免提出倒閣構想，但最後在野陣營並未採取行動；如今朝野都將重新盤算政治利益，再決定是否出手。黃揚明並認為，若民怨持續升高，執政黨為了止血，第一種方案仍有機會成為考量，只是在賴清德總統的不屈服特質下，面對這樣的憲政困境，恐怕採取的不會是外界所預測的「政治膝反射」，如當年不進台南市議會的模式恐再複製，也就是倒閣後再任命卓榮泰的可能性，絕對不會是0。至於第三條路徑，也就是解散立法院重選，黃揚明直言，真正關鍵不在制度，而在於賴清德敢嗎？民進黨敢嗎？他指出，距離2026九合一選舉僅剩約4個月，若此時啟動解散國會程序，各黨將面臨區域立委先重選、接著又投入縣市長選戰的雙重壓力。黃揚明續指，屆時，已獲提名參選縣市長的現任立委，要先參選下屆立委嗎？同時間競選兩個公職？會不會導致黨內不滿？地方早已掛滿縣市長及議員看板，是否還有空間讓立委候選人掛？各政黨能否在短時間內完成提名布局？這些問題都將成為巨大考驗。黃揚明分析，若民進黨評估重選後仍難取得國會多數，賴清德自然不會選擇解散國會，「拿石頭砸自己的腳」；反之，若民進黨評估主流民意是他的靠山，本屆憲政史上首次解散國會重選，也並非毫無可能。最後，黃揚明表示，台灣政治僵局是否需要透過一場憲政震撼彈重新洗牌，如今已經值得開始討論。無論是第一條「認輸」、第二條「不認輸」，還是第三條「賭局」，終將取決於哪一方真正掌握民意優勢；若站在民意少數的一方，任何一個選項，都會是棘手的政治地雷引信。