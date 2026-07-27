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▲南宮珉（左）結婚4年，小他11歲愛妻陳雅凜平安生下兒子。（圖／IG@jin_areum）

48歲南韓實力派演員南宮珉升格當爸！妻子陳雅凜近日平安產下一名兒子，夫妻倆結婚4年後終於迎來第一個小孩，喜訊曝光後湧入大批粉絲祝福。南宮珉經紀公司也證實消息，但因涉及藝人私生活，不便透露更多細節，並表示：「若大家能給予溫暖的祝福，我們將不勝感激。」南宮珉與陳雅凜上個月才公開懷孕喜訊，當時透露正專心投入胎教，如今順利迎來寶寶誕生，正式升格新手爸媽。其實先前韓媒就曾引述親友說法，透露身邊的人都說「他們已開始準備藍色嬰兒用品」，間接暗示夫妻倆迎接的是一名兒子。南宮珉與小11歲的陳雅凜因2016年合作電影《Light My Fire》結緣，該片也是南宮珉自編自導的作品。兩人隔年認愛後穩定交往7年，並於2022年10月舉辦婚禮，婚禮現場更播放南宮珉單膝下跪求婚、親手替陳雅凜戴上戒指的影片，浪漫畫面當時感動不少粉絲，也讓他被封為演藝圈代表性的「寵妻魔人」。婚後，陳雅凜經常透過社群分享親手準備的愛心料理，以及夫妻約會日常，新婚生活十分甜蜜。南宮珉1999年以電視劇《展開你的夢想》出道，之後陸續演出《Remember－兒子的戰爭》、《金科長》、《操作》、《監獄醫生》、《金牌救援：Stove League》、《戀人》等多部代表作，更憑藉《戀人》打敗《淚之女王》金秀賢跟《Moving異能》柳承龍拿下「百想藝術大賞」視帝，精湛演技躋身韓國一線實力派男星，目前主演的Disney+韓劇《婚姻之後》也正在熱播中。陳雅凜則於2008年以模特兒身分出道，曾演出電影《Fixer》、《尚衣院》、《一場春夢》，並參加過《射門明星》、《新品上市 便利餐廳》等綜藝節目。