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台灣勵志協會今（27）日公布最新民調，關於國民黨主席鄭麗文訪美對國民黨是加分還是扣分，有52%民眾認為鄭麗文訪美行程對國民黨是扣分，高於35%認為是加分，而其中政黨傾向國民黨與民眾黨分別有26.6%與33.9%認為是扣分，中間選民則有44.4%認為是扣分。台灣勵志協會今日公布最新民調，對於鄭麗文訪美對國民黨是加分或扣分，有52%民眾認為鄭麗文訪美行程對國民黨是扣分，高於35%認為是加分。透過交叉分析，政黨傾向為民進黨79%認為扣分，國民黨與民眾黨分別有26.6%與33.9%認為扣分，中間選民則有44.4%認為扣分。本次民調調查單位為台灣勵志協會，執行單位為故鄉市場調查公司，調查時間為本月15日至19日，調查對象是全國20歲以上民眾，抽樣方法採分層隨機抽樣，住宅電話與手機並行，各600份總共1200份，在95％信心水準下，抽樣誤差約±2.83個百分點。