科技擴廠再為房市添柴火！繼台積電、輝達之後，光學鏡頭股王大立光（3008）正複製「升級、擴廠、徵才」三部曲，公司所在的台中南屯區也悄悄吹起科技人揪團購屋風潮。市場消息指出，位在五權西路、緊鄰南屯捷運站的「亞昕織御」，近期來自精密科學園區的員工看屋人數明顯增多，其中大立光員工出手購屋更是「快狠準」，不僅反映科技買盤南移現象，也看出科技人對捷運軌道與飯店公設的高度偏好。
近一個月內大立光宣布跨足共同封裝光學（ CPO）領域，接連購地、擴廠，6月至今已二度出手購入合計2709坪土地，同時也觀察到，人力網站上大立光開出上百個職缺。此時傳出大立光員工接連購屋消息，與台積電、輝達擴廠帶動房市的黃金模式有異曲同工之處。
在地房市觀察家指出，聞名全球的「大肚山黃金縱谷」，指的正是以精密機械園區為核心、群聚光學、工具機、機械業的產業聚落，年產值高達9000億元。進駐廠商包括大立光、志聖工業、上銀、大銀微系統等指標企業，近年更因AI科技浪潮帶動，掀起新一波商機。
而精科園區聯外主幹道即為五權西路，「亞昕織御」基地即在五權西路與文心路交匯處，也是五權西路上唯一的捷運站點「南屯站」正旁邊，可說是精科生活圈與市政生活圈的唯一重疊之處，也讓該案成為「精科新貴」鎖定目標。
據現場銷售指出，此波大立光員工購屋，是已購客分享介紹所累積出的口碑效應。出手的關鍵點仍脫不了「亞昕織御」捷運出站即到家的地段優勢，而銷售人員更進一步觀察到，「亞昕織御」所規劃的頂樓無邊際泳池、景觀健身房、多功能交誼廳等飯店式公設，完全符合科技族群喜好，相當適合作為第二居所或主管宿舍之用。
除此之外，日月光旗下的矽品精密員工近期也出現買盤集中現象；以及台積電相關供應鏈廠商同樣佔有不少成交比例，整體科技業已購客占比逾3成，更占總來客比例高達6成以上。
值得一提的是，「亞昕織御」不僅吸引中科科技族，來自雙北與新竹的客戶不只人數比例高，更是購買意願高的準客戶，多數都是做足功課才來到案場。客戶紛紛表示，從高鐵轉乘捷運直達南屯站，無需遠途開車從北部南下是一大主因。
其中包括有竹科工程師買房給台中長輩居住，在地台中人對「亞昕織御」的五期生活圈認同度高；加上捷運的交通優勢；步行可達採買商圈、大型公園綠帶…等，是全齡友善的宜居區位。此外也有來自雙北、新竹的家長，因子女剛出社會、在台中發展，選擇協助支付頭期款，讓下一代提早完成置產，展開人生第一步的資產配置和理財規劃。
現場銷售代表也大膽推測，觀察今年股市表現亮眼，7月至9月將迎來股息發放高峰期，屆時不排除出現「股息購屋族」，將獲利轉戰房市。加上「亞昕織御」擁有1~3房的多元產品線，在當前房市激烈的實力比拼戰中，都是不容錯過的藍海商機。
預約專線｜04 2203-1888
接待會館｜台中市南屯區文心南路1號
官方網址｜https://www.newland.tw/one/resort/
建築代銷｜新聯陽實業機構 新聯昌廣告
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在地房市觀察家指出，聞名全球的「大肚山黃金縱谷」，指的正是以精密機械園區為核心、群聚光學、工具機、機械業的產業聚落，年產值高達9000億元。進駐廠商包括大立光、志聖工業、上銀、大銀微系統等指標企業，近年更因AI科技浪潮帶動，掀起新一波商機。
而精科園區聯外主幹道即為五權西路，「亞昕織御」基地即在五權西路與文心路交匯處，也是五權西路上唯一的捷運站點「南屯站」正旁邊，可說是精科生活圈與市政生活圈的唯一重疊之處，也讓該案成為「精科新貴」鎖定目標。
據現場銷售指出，此波大立光員工購屋，是已購客分享介紹所累積出的口碑效應。出手的關鍵點仍脫不了「亞昕織御」捷運出站即到家的地段優勢，而銷售人員更進一步觀察到，「亞昕織御」所規劃的頂樓無邊際泳池、景觀健身房、多功能交誼廳等飯店式公設，完全符合科技族群喜好，相當適合作為第二居所或主管宿舍之用。
除此之外，日月光旗下的矽品精密員工近期也出現買盤集中現象；以及台積電相關供應鏈廠商同樣佔有不少成交比例，整體科技業已購客占比逾3成，更占總來客比例高達6成以上。
值得一提的是，「亞昕織御」不僅吸引中科科技族，來自雙北與新竹的客戶不只人數比例高，更是購買意願高的準客戶，多數都是做足功課才來到案場。客戶紛紛表示，從高鐵轉乘捷運直達南屯站，無需遠途開車從北部南下是一大主因。
其中包括有竹科工程師買房給台中長輩居住，在地台中人對「亞昕織御」的五期生活圈認同度高；加上捷運的交通優勢；步行可達採買商圈、大型公園綠帶…等，是全齡友善的宜居區位。此外也有來自雙北、新竹的家長，因子女剛出社會、在台中發展，選擇協助支付頭期款，讓下一代提早完成置產，展開人生第一步的資產配置和理財規劃。
現場銷售代表也大膽推測，觀察今年股市表現亮眼，7月至9月將迎來股息發放高峰期，屆時不排除出現「股息購屋族」，將獲利轉戰房市。加上「亞昕織御」擁有1~3房的多元產品線，在當前房市激烈的實力比拼戰中，都是不容錯過的藍海商機。
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