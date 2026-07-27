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台灣人去日本「行李箱裝滿它」！一票人認證：到飯店全用光

行李箱一定要多放一包台灣衛生紙，坦言日本衛生紙比較薄，用起來完全不習慣，無奈直呼「去日本請一定要帶一包台灣的衛生紙！」

▲不少台灣民眾赴日不習慣當地衛生紙，會在行李箱特別放入「抽取式衛生紙」帶到日本旅遊，因而引起討論。（圖／記者張家瑋攝）

日本衛生紙不是都很薄！2類一次看：廁所垃圾桶小有原因

雖然台灣人用不習慣，但優點是能直接丟入馬桶沖掉，不容易造成管線阻塞，使用時只要多抽幾張疊成三、四層，就能減少易破問題。

▲日本廁所衛生紙設計較薄，特色是易溶於水，能直接丟入馬桶沖掉，不容易造成管線阻塞。（圖／取自photoAC）

▲日本衛生紙並非全部很薄，一類產品如同台灣面紙，紙張觸感十分柔軟。（圖／取自photoAC）

日本廁所衛生紙不是拿來擦的？真正用途曝光

由於日本智能廁所普及率變高，改變了當地的如廁習慣，已從「擦拭為主」轉為「先沖洗、後擦乾」，超薄廁紙的真正用途，其實是吸乾沖洗後的殘留水分，而非直接拿來擦拭清除穢物。

台灣人盛行日本旅遊，不少遊客出國前都會將行李箱裝滿愛用物品，其中衛生紙更是被視為必備神品。近日就有民眾抱怨，表示不過有內行解釋，日本衛生紙並非都很薄，根據用途分成廁所用紙與類似台灣面紙的產品。一名網友日前在Threads發文表示，建議大家到日本旅遊前，短短一句話瞬間在網路上引起迴響。許多台灣人表達認同，紛紛留言、「我都會帶一包三層衛生紙到飯店馬上拿出來」、「我也覺得日本廁所衛生紙很薄，所以也從台灣帶了幾包」、「真的，衛生紙薄又粗到不行」。但有內行解釋，日本衛生紙其實分成兩款，，特色是易溶於水，至於為何日本廁所垃圾桶比較小？因其多半是用來丟棄衛生棉等女性用品。，紙張觸感比較柔軟，部分產品甚至還有保濕功能，擤鼻涕時鼻子也比較不會破皮。這類衛生紙外觀通常為長扁型紙盒包裝，多數不溶於水，但少數產品具備可丟入馬桶設計，建議民眾看清楚包裝標示，以免造成管線阻塞。事實上，日本廁所衛生紙經常被嫌棄太薄，對於習慣使用三層厚或抽取式衛生紙的台灣人來說，可能較不習慣。但根據日本家庭紙工業會解釋，此外，