《名偵探柯南》推出過各式各樣的周邊，其中不乏模型、公仔、壓克力立牌等，但你知道官方還曾推出「角色換裝貼紙」嗎？近日有網友翻出小學館少女漫畫雜誌《Sho-Comi》2021年的限定附錄，讓安室透、怪盜基德、赤井秀一、服部平次、江戶川柯南、工藤新一等人氣角色化身「紙娃娃」，可自由替他們換上不同服裝。照片曝光後，不少粉絲驚呼「現在才知道」、「這也太有創意」、「好想收藏」。
《Sho-Comi》連續三期附錄 六位人氣角色一次收錄
雖然這組貼紙已推出超過五年，但近日被分享後，仍引起不少討論。許多人表示自己追《名偵探柯南》多年，卻是第一次知道這個周邊，紛紛留言「現在才知道有這個」、「好想要復刻」、「如果現在重新推出一定秒殺」。這組換裝貼紙是小學館《Sho-Comi》於2021年4月至5月推出的《名偵探柯南》合作企劃，連續三期作為雜誌附錄發送。
當時正值《名偵探柯南：緋色的彈丸》上映期間，官方特別設計以紙娃娃為概念的換裝貼紙。第一彈主角為赤井秀一；第二彈則是江戶川柯南與工藤新一；第三彈集結安室透、服部平次與怪盜基德，一共六位高人氣角色登場。
西裝、制服、白袍都能搭 還有滑板、足球等配件
不少網友笑稱，角色一開始都只穿著貼身衣物，「真的就是紙娃娃玩法」，也有人表示小時候常玩女生向換裝貼紙，沒想到《柯南》也推出過類似設計。
貼紙以角色本體搭配可拆換服裝的方式呈現，每位角色都附有西裝、制服、休閒服等不同造型，還能替換眼鏡、帽子等配件。柯南更附上招牌滑板、足球等經典道具，讓粉絲自由搭配，重現作品中的各種造型。
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雖然這組貼紙已推出超過五年，但近日被分享後，仍引起不少討論。許多人表示自己追《名偵探柯南》多年，卻是第一次知道這個周邊，紛紛留言「現在才知道有這個」、「好想要復刻」、「如果現在重新推出一定秒殺」。這組換裝貼紙是小學館《Sho-Comi》於2021年4月至5月推出的《名偵探柯南》合作企劃，連續三期作為雜誌附錄發送。
當時正值《名偵探柯南：緋色的彈丸》上映期間，官方特別設計以紙娃娃為概念的換裝貼紙。第一彈主角為赤井秀一；第二彈則是江戶川柯南與工藤新一；第三彈集結安室透、服部平次與怪盜基德，一共六位高人氣角色登場。
不少網友笑稱，角色一開始都只穿著貼身衣物，「真的就是紙娃娃玩法」，也有人表示小時候常玩女生向換裝貼紙，沒想到《柯南》也推出過類似設計。
貼紙以角色本體搭配可拆換服裝的方式呈現，每位角色都附有西裝、制服、休閒服等不同造型，還能替換眼鏡、帽子等配件。柯南更附上招牌滑板、足球等經典道具，讓粉絲自由搭配，重現作品中的各種造型。